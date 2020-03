„Colecţionarul de tatuaje“, pe urmele lui Phelps: a stabilit ultimul record mondial în bazin înainte de pandemie

#RoadToTokyo continuă, ba chiar s-a prelungit... cu încă 12 luni. Jocurile Olimpice au fost amânate , însă Comitetul Internaţional le promite sportivilor că visul lor nu se stinge, asemeni flăcării olimpice care rămâne aprinsă în Japonia până în 2021. Aşa că noi facem mai departe cunoştinţă cu sportivii care au fost în prim-planul sporturilor olimpice în ultimele 12 luni, înainte ca pandemia să blocheze sportul.

Caeleb Dressel: Recorduri smulse lui MIchael Phelps

Caeleb Dressel, în vârstă de 23 de ani, este un înotător specializat pe cursele de sprint, în stilul liber şi fluture.

Pe 20 decembrie 2019, în bazin scurt de 25 m, Caeleb Dressel a corectat recordul mondial la 50 m liber al francezului Florent Manaudou, oprind cronometrul la 20.24 secunde, într-un concurs pe echipe din Statele Unite. Pentru moment, rămâne ultimul record mondial stabilit în nataţie.

21.75 este recordul României la 50 m liber în bazin scurt, semnat de Vlad Caciuc

Tot în 2019, dar în iulie, la Gwangju, în Coreea de Sud, Caeleb Dressel devenea primul înotător cu nouă medalii câştigate la aceeaşi ediţie a Campionatelor Mondiale, depăşindu-l pe „Omul-peşte“ sau „Glonţul din Baltimore“, Michael Phelps, care în două rânduri (2007 şi 2011) câştigase câte şapte medalii. Tot câte şapte medalii la acelaşi Campionat Mondial mai adunaseră şi australianul Michael Kim (1998) şi americanul Matt Biondi (1986), dar şi Dressel - în 2017. Dressel a fost „ajutat“ şi de o schimbare a programului competiţional, având în vedere faptul că, începând cu 2015, au fost introduse probe mixte de ştafetă, în care înotătorii fac echipă cu înotătoare, ceea ce a însemnat că Dressel a luat startul în alte două curse peste programul obişnuit. Ajuns la start cu statut clar de favorit, având în vedere faptul că în 2017 devenise doar al doilea înotător din istorie după Phelps cu şapte medalii de aur la o ediţie a Mondialelor, Caelab Dressel a câştigat în 2019 aurul la 50 şi 100 m liber, 50 şi 100 m fluture, dar şi la ştafetele de 4×100 m masculin şi mixt, plus medalii de argint la ştafetele de 4×100 m mixt, masculin şi mixt. Dressel a plecat din Coreea de Sud şi cu două recorduri mondiale, la sută fluture şi ştafetă mixtă la 4X100 m liber. Acoperind cele două ture ale bazinului de 50 m în 49.50 secunde, Dressel l-a deposedat după exact zece ani de reocrdul mondial de la 100 m fluture pe Michael Phelps, care oprise cronometrul la 49.82, la o ediţie a Mondialelor din 2009 cunoscută şi sub numele de „Jocurile de Plastic“, din cauza controversatelor şi rapid interziselor super-costume care au adus o adevărată erupţie de recorduri mondiale.

În consecinţă, în vară, Caeleb Dressel l-a lăsat pe Michael Phelps cu un singur record mondial individual, la 400 m mixt. Sportiv, Phelps l-a felicitat imediat pe reţelele de socializare.

Parte din mine e foarte bucuroasă. Altă parte din mine vrea să plângă deoarece, în fine, am terminat concursul. Am făcut coşuri pe faţă de la stresul acestor Campionate. Probabil că am pierdut şi nişte păr. A fost o săptămână foarte grea.

Caeleb Dressel, după încheierea Campionatelor Mondiale de la Gwangju, iulie 2019

Caeleb Dressel, super-înotătorul: Cel mai bun start din lume Specialiştii din nataţie au dat verdictul: Caeleb Dressel are cel mai bun start din nataţie , datorită unei explozii fenomenale, construite cu trudă în sala de forţă, acolo unde americanul ridică greutăţi aproape ca un halterofil. Dressel îşi oferă un avantaj insurmontabil pe primii 15 m ai curselor. Caeleb Dressel este şi unul dintre cei mai buni atleţi în afara bazinului dintre înotători, iar acest lucru are un impact major asupra curselor sale. E un înotător atât de dinamic. Felul în care porneşte din blocstarturi... Cursa s-a încheiat când a atins apa. Este atât de puternic.

Bob Bowman, antrenor de-o viaţă al lui Michael Phelps, despre Caeleb Dressel Caeleb Dressel: Drumul spre performanţă Născut pe 16 august 1996, Caeleb Remel a fost al treilea copil al Cristinei şi al lui Michael Dressel. Un al patrulea copil a întregit ulterior familia. Toţi cei patru copii practică înotul la nivel de performanţă, iar Caeleb a participat la selecţia naţională americană pentru Jocurile Olimpice încă din 2012, când avea doar 15 ani, ieşind pe locul 145 la 50 m liber şi pe 152 la 100 m liber. Caeleb a cochetat şi cu atletismul, şi cu fotbalul, dar legătura de suflet a stabilit-o cu înotul: „Pe scurt, asta mi-a fost dat să fac. Nu ştiu dacă înotul m-a ales pe mine sau eu am ales înotul. Dar ştiu că n-am putut să-i întorc spatele nici în momentele în care nu mai găseam bucuria de a înota.“ În 2013, Caleeb Dressel câştiga primul său titlu major la Campionatele Mondiale de juniori cu record mondial la 100 m liber şi devenea cel mai tânăr înotător care cobora sub 19 secunde pe distanţa de 50 de yarzi (puţin peste 45 m). Caeleb Dressel: Colecţionarul de tatuaje În sportul anilor 2000, tatuajele sunt o modă. Caeleb Dressel s-a aliniat trendului, iar braţul său stâng este complet acoperit cu „cerneală“, el alegând să îşi expună cu generozitate desenele de pe corp, spre deosebire de Michael Phelps, care şi-a tatuat cercurile olimpice, dar într-o zonă care, în timpul competiţiilor, rămâne ascunsă sub costum. Într-un interviu din aprilie 2019, pentru „Swimming World Magazine“, Caeleb a explicat că şi-a încărcat braţul stâng cu flora şi fauna specifică Floridei, plus steagul american. Braţul drept este mult mai „curat“, fiind rezervat unui tatuaj de dimensiuni considerabile cu cercurile olimpice. Pentru moment, Caeleb mărturiseşte că i-a ajuns durerea, astfel încât nu îşi propune să îşi îmbogăţească colecţia impresionantă, semnată în cea mai mare parte de un artist cunoscut din industrie, James Cumberland. Caeleb Dressel a ales să pună pe antebraţul stâng un aligator, în onoarea Universităţii din Florida, al cărui student a fost începând cu 2014, acesta fiind simbolul echipei de fotbal a colegiului de prin 1900. Un vultur purtând steagul american îi cuprinde umărul stâng şi se extinde spre piept, fiind inspirat de versetul favorit din Biblie al lui Dressel. Sportivul spune că, astfel, e mai uşor de recunoscut în bazin, dar şi că vulturul simbolizează curajul şi concentrarea. El mai are pe braţ un cap uriaş de urs - pe care îl consideră animalul său pereche. Caeleb Dressel: Anti-star-ul

Rio 2016 a consemnat prima participare olimpică a lui Caeleb Dressel. A câştigat aurul cu ştafeta în care s-au mai aflat Michael Phelps, Ryan Held şi Nathan Adrian, la 4X100 m liber, dar şi la 4X100 m mixt, chiar dacă aici nu a intrat în apă decât în serii.

Dressel afirmă că preferă să rămână în afara luminii reflectoarele cât mai mult posibil, mai ales când vine vorba despre viaţa privată. În ultimul an de liceu, între decembrie 2013 şi mai 2014, el a stat departe de nataţie, dar evită subiectul: „Mental, am avut nevoie de o pauză. Am înfruntat nişte demoni. Atunci mi-a lipsit înotul. Poate la un moment dat voi spune întreaga poveste, dar acum nu sunt pregătit“.

Dacă lumea vrea să pună reflectoarele pe mine, e ok. Dar la finalul zilei, tot ce contează sunt obiectivele mele, visurile mele, ceea ce simt eu că sunt capabil să obţin. Dacă m-ar întreba cineva, aş prefera să fiu doar eu cu antrenorul Troy şi cu apa. Eu nu îmi propun să număr medalii. Pentru mine contează să fiu mai bun în fiecare zi. Adun noi cunoştinţe citind, învăţând din nataţie. Nu mi-am cucerit încă mintea. Nu fac acest sport pentru a mă bate în palmares cu nimeni. Nu fac ce fac pentru a-l depăşi pe Michael (n.r. - Phelps). Nu sunt aici pentru a fi mai rapid decât Michael. Nu o fac pentru bani sau faimă. Ştiu că vor exista comparaţii. Eu vreau doar să văd cât de iute pot să înot.

Caeleb Dressel, înotător

10 lucruri de ştiut despre Caeleb Dressel: de la bandana cu vaci, la cartea pe care a citit-o înaintea fiecărui Mondial şi labradorul Jane

1. În pregătirea lui Caeleb Dressel pentru Campionatele Mondiale din 2019 a intrat şi cititul cărţii „Zen in the Martial Arts“, a lui Joe Hyams. Mai citise această carte în perioada junioratului, înainte de a deveni campion mondial, dar şi în 2017, când a luat şapte titluri mondiale. Dressel glumeşte că „ar trebui să devină tradiţie“.

2. A început să facă zilnic băi în gheaţă după ce a citit cartea „What Doesn't Kill Us“, a lui Scott Carney.

3. Coperţile cărţilor pe care le citeşte sunt pline cu stickere cu numere de pagini asupra cărora să revină ulterior pentru idei de aplicat în viaţa de zi cu zi sau pentru mesaje motivaţionale.

4. Se gândeşte ca la Tokyo să concureze şi la 200 m liber, măcar în ştafetă, potrivit unui interviu pentru NBC.

5. Înainte de start se închină şi spune o rugăciune, mulţumind divinităţii pentru şansa de a concura din nou şi rugându-se, uneori, pentru a avea putere pe ultimii metri. Niciodată nu se roagă însă pentru victorie.

6. Se antrenează cu Gregg Troy, căruia îi este recunoscător, pentru că a realizat privind cursele surorii sale că îi este imposibil să stea la marginea bazinului şi să privească, fără să aibă vreun control asupra cursei.

7. Crezul său de sportiv este: Te menţii în formă fizică bună antrenându-te, dar trebuie să îţi ascuţi mintea şi să înveţi pentru a fi puternic.

8. O bandană albastră cu negru, cu vaci, este cel mai valoros lucru din lume pentru Caeleb Dressel. I-a aparţinut profesoarei lui de matamatică din liceu, Claire McCool, răpusă în 2017 de cancer. Fiecare dintre elevii acesteia a primit câte o bandană purtată de ea în timpul tratamentului. Caeleb o ţine în geantă la toate competiţiile, ca pe un talisman: „O miros, o sărut, o ţin lângă pernă când mă culc. Este prezenţa ei fizică. Aveam nevoie de ceva palpabil. Sunt recunoscător că am primit acea bandană. Nu vreau să vorbesc prea mult despre dânsa, dar orele ei erau un refugiu pentru mine. Să nu vă spun de la câte alte ore am chiulit ca să merg la ale dânsei!“

9. Caeleb Dressel nu şi-a predat lucrarea de licenţă, despre resurse şi conservarea acestora, însă vrea să îşi ia diploma în cele din urmă, pentru a se putea mândri cu adevărat că e absolvent al Universităţii din Florida.

10. Cea care îi dă deşteptarea lui Caeleb Dressel în fiecare dimineaţă este căţeluşa Jane, un labrador negru. Sportivul spune că a iubit dintotdeauna animalele, având în vedere faptul că tatăl său este veterinar.

1,91 m măsoară Caeleb Dressel. Michael Phelps avea 1,93 m, australianul Ian Thorpe - 1,96 m, americanul Nathan Adrian - 1,98 m, iar olandezul Pieter van den Hoogenband - 1,93 m. Cu şase medalii olimpice în palmares, americanul Matt Grevers este unul dintre cei mai înalţi înotători din toate timpurile, la 2,03 m. Cel mai bun înotător român, Robert Glinţă are 1,84.