Clubul Dinamo a intrat în insolvenţă. Ce au decis magistraţii de la Tribunalul Bucureşti

„Admite cererea. Admite excepţia conexităţii dosarului nr. 16989/3/2021 la dosarul nr. 18583/3/2021. Admite cererea debitorului. În temeiul art. 71 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă deschide procedura generală împotriva debitorului Dinamo 1948 SA. Califică cererile de deschidere a procedurii insolvenţei formulate de creditorii Politehnica Timisoara SA, Securikas Vector Sistem SRL şi Asociaţia Peluza Cătălin Hâldan Dinamo drept declaraţii de creanţă. Dă dispoziţie tuturor băncilor la care debitoarea are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără un ordin al judecătorului sindic sau al administratorului judiciar, obligaţia de înştiinţare a băncilor revenindu-i administratorului judiciar, în cazul în care operează ridicarea de drept a dreptului de administrare. (…) Executorie. Cu drept de a formula apel, în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă”, se arată în minuta deciziei Tribunalului Bucureşti.

Întreaga minută a deciziei poate fi consultată pe portalul instanţelor de judecată.

Societatea Dinamo 1948 SA a depus vineri, 25 iunie, la Tribunalul Bucureşti, cererea de insolvenţă, iar aceasta s-a judecat luni în regim de urgenţă, conform prevederilor Legii 85/2014.

Potrivit datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanţelor, Dinamo 1948 SA a avut anul trecut 108 angajaţi şi pierderi de 5,53 milioane de lei, raportat la o cifră netă de afaceri de 15,66 milioane de lei şi venituri totale de 16,37 milioane de lei.

Datoriile totale ale societăţii sunt însă aproape duble faţă de cifra de afaceri atingând în 2020, ultimele date oficiale publicate pe site-ul Ministerului de Finanţe, suma de 29,7 milioane de lei.

În urmă cu două săptămâni, o firmă de securitate, Securikas Vector Sistem SRL, ceruse intrarea în insolvenţă a clubului, depunând solicitarea la aceeaşi instanţă, la Secţia a VII-a Civilă din cadrul Tribunalului Bucureşti.

Mario Nicolae: Spaniolii au distrus clubul

Team managerul lui Dinamo, Mario Nicolae, a declarat că se încearcă găsirea unei soluţii şi a explicat pârghiile pe care le au la dispoziţiei actualii conducători ai clubului.

„Tot ce s-a întâmplat la Dinamo în ultimul an a fost ca o misiune imposibilă. Am reuşit să salvăm echipa, dar va fi foarte greu. În zilele ce vor urma se va face o analiză amănunţită a celor care sunt implicaţi activi la Dinamo. Mă refer la programul DDB şi la sponsori. Săptămâna viitoare vom afla mai multe în legătură cu viitorul lui Dinamo şi despre felul în care vom continua. Se va face o analiză despre cum vom putea merge înainte sănătos. Sunt datorii foarte mari şi spaniolii nu au făcut decât să distrugă acest club. Sunt datorii de sute mii de euro care s-au făcut într-o singură oră, printr-o singură semnare a unor documente. Vom merge la Negoiţă. Sunt oameni de afaceri din ce în ce mai interesaţi de Dinamo pentru că au fost impresionaţi de ce s-a întâmplat în ultimul an. Este nevoie de o persoană potentă financiar care să susţină echipa. Dar oamenii vor să vadă mai întâi ce se întâmplă cu spaniolii. Aici este problema. Aceşti oameni sunt dispăruţi. Există doar în acte, nu există nicio comunicare cu ei”, a spus Mario Nicolae, la digisport.ro.