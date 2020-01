Cîrstea livrează prima surpriză la Australian Open 2020! Sorana e la a treia „lovitură“ a carierei la Melbourne

Sportiva din Târgovişte a semnat prima surpriză pe tabloul feminin la această ediţie a Australian Open-ului, tăind un nume de pe lista favoritelor aflate în cursa pentru trofeu. Totodată, Cîrstea a confirmat faptul că, în ultimii ani, „Openul Vesel“ este Grand Slam-ul său favorit. În 2017, Sorana reuşea aici să revină în premieră în săptămâna a doua a unui Slam după sfertul de vis de la Roland Garros, din 2009. Acum, în 2020, ea izbuteşte pentru a treia oară în carieră să elimine o sportivă de pe lista capilor de serie la Australian Open, după victoriile din 2012 în faţa Samanthei Stosur şi din 2017 - în faţa ibericei Carla Suarez Navarro.

Cifre impresionante în statistica serviciului în primul set pentru „Sori“

Sorana Cîrstea a dominat primul set al meciului cu Barbora Strycova, iar game-ul şase a făcut diferenţa, atât pe tabelă, cât şi pe plan psihologic. Cu servicii bune, Strycova a anulat primele două mingi de break ale româncei, însă nu a mai avut ce face la a treia, Cîrstea având inspiraţia de a cere prompt reluare video pentru clarificarea deciziei de la linie. Jocul Soranei s-a legat frumos şi a înclinat clar balanţa loviturilor câştigătoare, 15-6 faţă de Strycova, românca încheind practic manşa cu serie de patru game-uri câştigate consecutiv. Experimentata cehoaică nu şi-a găsit calmul interior, risipind energie cu proteste, proiectându-şi dezamăgirea asupra arbitrului, căruia i s-a plâns că nu se poate concentra din cauza unei continue deplasări a spectatorilor în tribune.

După un set inaugural în care nu a pierdut punct pe serviciul doi (5 din 5) şi nici nu a avut de înfruntat vreo minge de break, situaţia s-a complicat în start de set doi pe lansarea româncei. Strycova a testat-o mai întâi pe Sorana ducând-o la egalitate în game-ul inaugural, şi-a procurat apoi primele două mingi de break în game-ul al treilea şi a câştigat în cele din urmă pe retur pentru a prelua în premieră conducerea pe tabelă, 3-2, pe fondul unei scăderi sesizabile în eficienţă a serviciului sportivei din Târgovişte. Cîrstea s-a regrupat rapid, a câştigat de două ori pe retur, însă a ratat închiderea partidei la 5-3, pierzându-şi serviciul la zero. Sorana Cîrstea nu a mai ezitat însă în tiebreak, valorificând prima minge de meci avută.

Bilanţul finalului de meci pentru Sorana Cîrstea: număr egal de lovituri câştigătoare şi greşeli neforţate (32) şi 4 din 6 mingi de break convertite. Strycova a terminat meciul cu 15 lovituri câştigătoare, 22 de greşeli neforţate şi 2 din 6 mingi de break convertite.

Great R1 win for @sorana_cirstea as she starts the Australian Open winning in straight sets. Sorana Cirstea defeated Barbora Strycova 6-2, 7-6. She will face the winner between Cori Gauff and Venus Williams in R2.#AusOpen pic.twitter.com/4mmqkBgiqx