Ciprian Tătăruşanu, după succesul României în Malta: "O victorie normală"

“Trebuie să ne simţim bine, a fost un meci foarte dificil în Norvegia, din care am luat un punct deşi am jucat prost. Astăzi a fost o victorie normală. Sunt patru puncte bune. Au fost parade normale pentru un portar cu experienţa mea. Nu am făcut nimic deosebit. Normal că ne facem calcule, acum avem acasă două meciuri din care sperăm la fel să luăm patru puncte. Grupa este deschisă. Avem jucători destul de valoroşi să înlocuiască pe oricine. Selecţionerul va găsi pe cineva să-l înlocuiască cu brio pe Chipciu”, a declarat Tătăruşanu.

În celelalte două meciuri din Grupa F Spania a învins Suedia, scor 3-0, şi Insulele Feroe a pierdut meciul de pe teren propriu cu Norvegia, scor 0-2. Clasamentul grupei 1. Spania 4 4 0 0 11-2 12 puncte 2. România 4 2 1 1 11-5 7 3. Suedia 4 2 1 1 8-7 7 4. Norvegia 4 1 1 2 8-7 5 5. Malta 4 1 0 3 2-10 3 6. Feroe. 4 0 0 4 3-12 0 La EURO 2020 se califică direct primele două clasate în fiecare grupă preliminară. REZULTATE + PROGRAM GRUPA F 23 martie 2019: Malta – Feroe 2-1, Suedia – România 2-1, Spania – Norvegia 2-1 26 martie 2019: Malta – Spania 0-2, Norvegia – Suedia 3-3, România – Feroe 4-1 7 iunie 2019: Feroe – Spania 1-4, Norvegia – România 2-2 , Suedia – Malta 3-0 10 iunie 2019: Feroe – Norvegia 0-2, Malta – România 0-4, Spania – Suedia 3-0 5 septembrie 2019: Feroe – Suedia, Norvegia – Malta, România – Spania (ora 21:45) 8 septembrie 2019: Spania – Feroe (ora 16:00), România – Malta (ora 19:00), Suedia – Norvegia (ora 21:45) 12 octombrie 2019: Feroe – România (ora 19:00), Malta – Suedia, Norvegia – Spania (ora 21:45) 15 octombrie 2019: Feroe – Malta, România – Norvegia, Suedia – Spania (ora 21:45) 15 noiembrie 2019: Norvegia – Feroe, România – Suedia, Spania – Malta (ora 21:45) 18 noiembrie 2019: Malta – Norvegia, Spania – România, Suedia – Feroe (ora 21:45)

