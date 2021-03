Ciprian Marica, postare acidă la adresa lui Beatrice Mahler: „Când mai munciţi, dacă sunteţi numai la TV?“

Beatrice Mahler, directorul spitalului „Marius Nasta“ din Bucureşti, e omul care, spre finalul lunii noiembrie, a făcut o declaraţie cu care, probabil, va rămâne în istorie: „Decembrie va fi o lună în care vom plânge mult!“.

De fapt, de la începutul pandemiei, e foarte greu să nu o vezi pe Beatrice Mahler la televizor. Fiindcă, aproape seară de seară, e prezentă la un post TV. Asta în timp ce la secţiile ATI, din varii motive, pacienţii iau foc! Ceea ce arată marile probleme existente în spitalele româneşti. Şi, din cauza acestor probleme, teoretic, managerii spitalelor, ar trebui să fie sufocaţi sub volumul de muncă, în încercarea de îmbunătăţi situaţia.

Şi, totuşi, aceşti manageri fac de un an turul televiziunilor. Iar această situaţie ridică unele semne de întrebare despre cum reuşesc ei să mai găsească timp pentru aceste apariţii constante, dacă, într-adevăr, au ceva de făcut la locurile lor de muncă?

Ce a scris Ciprian Marica?

*Se face un an de când în spaţiul public apar aceleaşi figuri, aceiaşi vestitori ai groazei. Nu e intervenţie televizată în care sa nu anunţe nenorociri prezente sau viitoare, că nu mai sunt locuri la ATI, că vor muri oameni care nu pot fi îngrijiţi!

,

*Bai, dar voi, directori de spitale, şefi sau doar medici, când mai munciţi dacă toată ziua sunteţi la televizor? Când mai căutaţi voi soluţii pentru cei cu probleme, ca ziua are doar 24 de ore în care voi nu faceţi decât sa va vaitati sau să ameninţati la TV.

*De un an de zile, aceleaşi figuri. Care au avut un an de zile să găsească rezolvări, nu probleme. Care pentru asta sunt plătiţi. Dar chiar n-or fi alte competenţe în domeniu care sa vorbească şi, mai ales, să vină cu soluţii?

*Nu mai ştie nimeni nimic despre Covid in tara asta, în domeniul medical? N-a învăţat nimeni altcineva nimic într-un an de pandemie? N-or fi medici dedicaţi meseriei, care au muncit în anonimat şi au salvat vieţi şi care sa aducă oamenilor şi optimism, speranţă? Hai să-i vedem şi pe ei!

*Nu de alta, dar de ăştia tot scoşi în fata sa bage groaza în populaţie ne-am cam saturat! Ajunge! Că pare că vă face placere, ca de-abia aşteptaţi sa promovaţi frica, groaza! Ajunge! Mai odihniţi-vă şi voi! Mai odihniţi-i şi voi, ăştia care-i băgaţi la înaintare!