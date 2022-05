Ciobotariu: Sunt mândru de jucătorii mei. Ce va face tehnicianul în viitor

“O seară tristă, este clar. Jocul l-am pierdut în prima repriză, unde am început foarte prost. Cred că la mijlocul terenului n-am stat bine delor, le-am dat posibilitate adversarilor să paseze între linii şi de acolo au dezvoltat atacurile poziţionate. Vreau să-i felicit pe cei de la Sepsi. Eu sunt mândru de jucătorii mei, de parcursul pe care l-am avut până în momentul de faţă. N-am ce să le reproşez, doar că în prima repriză le-am permis să paseze între linii. Atât s-a putut astăzi. E frustrare, dezamăgire, dar până la urmă i-am felicitat pe adversari. Gabi Tamaş are dreptate, a fost un sezon încărcat şi emoţional şi fizic. A fost o finală, trebuia să jucăm aşa cum am jucat până acum. Şi şansa ne-a lipsit”, a spus Ciobotariu.

El a făcut referiri şi la precedentul meci, din Liga 1, cu FCSB, scor 2-2, după care au apărut declaraţii controversate. “Interesant este că cei de la FCSB şi-au ascuns neputinţa şi au aruncat cu noroi în noi. În loc să-şi pregătească meciul cu Voluntari ei şi-au pregătit meciul cu CFR. Într-o ţară civilizată este de apreciat când îţi aperi corect şansele”.

În ceea ce priveşte viitorul său, Ciobotariu a spus: “I-am rugat pe conducătorii de la FC Voluntari să terminăm finala Cupei şi vom discuta. În momentul de faţă trebuie să mă reculeg un pic. Mâine o să mă gândesc, mai avem o etapă de jucat”. Formaţia Sepsi Sfântu Gheorghe a câştigat, joi seară, pentru prima dată Cupa României, învingând în finală, cu scorul de 2-1, echipa FC Voluntari.