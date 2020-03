Cine e PSG, gigantul care iese în faţa lui Dinamo în optimile Ligii Campionilor: reţeta de la fotbal, replicată în handbal + cei patru „magnifici“ din lot

Dinamo este performera acestei ediţii a Ligii Campionilor la handbal masculin, fiind singura echipă încă neînvinsă dintre cele 28 aflate la startul competiţiei (chiar şi Barcelona a suferit o înfrângere în Grupa A, la debut, contra lui Szeged). Cu şapte victorii în Grupa D şi trei egaluri, plus două victorii în barajul pentru optimi contra lui Sporting Lisabona, trupa lui Ştefan Constantin va da testul suprem contra celei mai bogate echipe din handbalul masculin, care are în lot trei veritabile legende: Nikola Karabatici, Luc Abalo şi Mikkel Hansen, plus mult mai tânărul norvegian Sander Sagosen, 24 de ani, intrat între cei mai buni trei handbalişti ai planetei în acest moment.

Paris-Saint Germain are un buget declarat de 17,5 milioane de euro, de peste opt ori mai mare decât al campioanei României. PSG îşi surclasează însă şi rivalele din prima ligă franceză, al doilea buget pentru sezonul actual aparţinându-i lui Montpellier (câştigătoare a Ligii Campionilor în 2018) şi fiind de „doar“ 8,2 milioane de dolari, potrivit „Handball Planet“. Oficial, PSG are cel mai mare buget din handbalul masculin şi asta pentru că, începând cu 2012, Nasser Al-Khelaifi a adus un capital imens de bani din Qatar, în aceeaşi perioadă în care prelua şi mandatul de preşedinte al secţiei de fotbal a lui PSG. Oficial, echipa de handbal masculin este susţinută de Qatar Sports Investments.



Colosul din capitala Franţei îşi împarte meciurile de pe teren propriu între două săli: PSG dispută partidele din prima ligă franceză pe „Stade Pierre de Coubertin“, într-o sală de 3.400 de locuri, în timp ce pentru Liga Campionilor evoluează într-o sală mai mare, de 4.500 de locuri: "Georges Carpentier".

Revoluţia din 2012 adusă de Nasser Al-Khelaifi

Nasser Al-Khelaifi este şeful BeIN Media Group, iar de numele său se leagă era de aur în care se află PSG. La handbal şi la fotbal. Înainte de toate, preşedintele de la PSG este un mare amator de sport, el însuşi fiind fost tenismen profesionist – şi încă unul cu relativ succes, al doilea cel mai important jucător al Qatar-ului pentru echipa naţională de Cupa Davis, după Sultan Khalfan, având 43 de confruntări disputate şi câte 12 victorii la simplu şi la dublu în competiţia pe naţiuni din tenisul masculin. Chiar dacă a pierdut toate cele patru meciuri disputate în carieră la nivel ATP, Nasser Al-Khelaifi a ajuns totuşi în prima mie mondială, având ca cel mai bun rezultat clasarea pe locul 995 ATP. Începând cu 2008, este preşedinte al Federaţiei de Tenis din Qatar, acesta contribuind decisiv la impunerea turneelor de la Doha în calendarele mondiale, pe poziţii privilegiate. Numele său a fost implicat însă şi în scandalul dării de mită pentru acordarea organizării Campionatului Mondial de fotbal din 2022 către Qatar: în februarie 2020, procurorii elveţieni au renunţat totuşi la acuzaţii.



Pentru echipa de handbal a lui PSG, înfiinţată în 1941, cu 29 de ani înaintea clubului de fotbal, apariţia lui Nasser Al-Khelaifi a fost o binecuvântare. PSG luase prima dată contactul cu liga de elită din Franţa în 1990 şi bifase un unic loc doi în campionat, în sezonul 1995/1996, având ca performanţă-reper câştigarea Cupei Franţei în 2007, dar şi o retrogradare în liga secundă, în 2009, însă din 2012 a devenit o forţă imensă, fiind aproape de neînvins pe plan naţional, câştigând şase dintre ultimele şapte titluri de campioană a Franţei începând cu 2013 (excepţie fiind anul 2014). La fotbal lucrurile au stat chiar mai bine în Franţa odată cu infuzia de capital din Qatar: clubul PSG nu a mai ratat titlul în Ligue 1 începând cu 2013. Marele „of“ al francezilor se leagă însă, în ambele cazuri, de evoluţiile pe plan european: Liga Campionilor le-a scăpat celor de la PSG şi la fotbal, şi la handbal. Cu trei prezenţe consecutive în Final 4-ul de la handbal, PSG a jucat totuşi o singură finală, în 2017, când Vardar s-a impus, 24-23. Dureros pentru parizieni a fost şi faptul că în 2018, când finala Ligii Campionilor a avut la start două echipe din Franţa, ea a privit la televizor cum marea rivală Montpellier, cea mai titrată echipă din Hexagon (cu 14 titluri de campioană) s-a impus 32-26 în faţa lui Nantes. Per total, pe plan european, performanţele lui PSG la handbal sunt mai bune decât la fotbal.

Programul dublei dintre Dinamo şi PSG

Dinamo va juca în Bucureşti meciul tur PSG, duminică, 22 martie, de la ora 18.00, deşi ar fi avut o variantă mai tentantă din punct de vedere financiar - Sala Polivalentă din Cluj. „Dinamo nu va merge sigur la Cluj. Jucătorii nu vor să plece din Bucureşti. Înclin să cred că vom juca în Sala Dinamo, pentru că acolo băieţii se simt cel mai bine“, a declarat preşedintele cubului, Daniel Georgescu. „Gazeta Sporturilor“ anunţă că alb-roşii ar avea acceptul Federaţiei Europene, deşi capacitatea sălii din Ştefan cel Mare este de doar 2.500 de locuri. Sala Polivalentă din Bucureşti ar fi putut găzdui 5.000 de iubitori ai handbalului, iar Cluj-ul – 9.000.

Meciul tur se va juca duminică, 22 martie, de la ora 18.00, aceasta fiind o dorinţă-expres a dinamoviştilor, de a scăpa de meciurile din mijloocul săptămânii. Returul va avea loc sâmbătă, 28 martie, la Paris, în sala "Georges Carpentier", preţul unui bilet pornind de la 16 euro.

Cei patru magnifici ai PSG-ului

Nikola Karabatici, 35 ani, este considerat unul dintre cei mai buni handbalişti din toate timpurile. Dublu campion olimpic cu Franţa şi de patru ori campion mondial, a fost primul sportiv din istorie cu câte trei trofee pentru cel mai bun handbalist al planetei, record ulterior egalat de colegul său din echipa PSG-ului, Mikkel Hansen (doar Cristina Neagu, cu patru trofee, dar la feminin, stă mai bine în handbalul monhdial). Născut dintr-un tată croat şi o mamă sârboaică, în Yugoslavia, Karabatici este omul care a adus Franţei bronzul la ultima ediţie a CM, cu un gol în ultimele secunde contra Germaniei, având calităţi fizice impresionante, o inteligenţă tactică aparte şi fiind un sportiv polivalent complet.

Mikkel Hansen, 32 ani, este deţinătorul „Balonului de Aur“ în handbalul masculin, danezul împărţindu-şi cu Nikola Karabatici ultimele patru trofee pentru cel mai bun jucător al planetei. Campion olimpic cu Danemarca în 2016, la Rio, Hansen a fost omul Mondialului din 2019 aducându-le danezilor primul titlu din istorie, deşi tocmai fusese reprofilat pe postul de inter dreapta, din centru. Hansen, ajuns la Paris în 2012, este cel mai bun marcator din istoria lui PSG, cu peste 1.650 de goluri înscrise în toate competiţiile. Cu salariu lunar de 12.000 de euro, el este cel mai bine plătit handbalist al planetei.

Sander Sagosen, 24 de ani, completează topul celor mai buni trei handbalişti ai lumii în acest moment, alături de Hansen şi Karabatici. Deşi a semnat deja pentru noul sezon cu germanii de la Kiel, norvegianul este golgheterul lui PSG în Liga Campionilor în acest sezon, cu 64 de goluri, urmat la mare distanţă de Hansen şi de polonezul Kamil Syprzak, cu câte 46 de goluri.

Luc Abalo, 35 de ani, face parte din aceeaşi generaţie de aur a handbalului francez ca şi Karabatici. Desemnat trei sezoane consecutiv cea mai bună extremă dreapta din Franţa, el a ajuns la PSG chiar la începutul actualului proiect, în 2012, la fel ca Hansen. El are, la fel ca şi Karabatici, două titluri olimpice şi patru mondiale câştigate pentru Franţa, fiind în topul celor mai bine plătiţi oameni din lotul lui PSG. În plus, el este şi artist, desenând un material publicitar pentru promovarea Parisului ca oraş al Jocurilor Olimpice din 2024, înregistrând vânzări de peste 1,5 milioane de exemplare.

311

goluri a înscris PSG în cele nouă partide disputate în 2020 (34,55 goluri media pe meci)

3

Înfrângeri a suferit PSG în grupele Ligii Campiopnilor în 2020: 29-32 cu Szeged (Ungaria), 32-35 cu Barcelona, pe teren propriu şi 32-36 cu Barcelona, în deplasare.

444

de goluri a înscris PSG în 14 meciuri în Grupa A a Ligii Campionilor, potrivit ehfcl.com. Francezii au acces direct în optimi, fără a mai juca baraj, spre deosebire de Dinamo.