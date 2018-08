Cine e fotbalistul străin pe care Cosmin Contra se gândeşte să-l naturalizeze pentru naţionala României

Între ele se numără şi naturalizarea unui fotbalist străin, care face furori în România. Este vorba despre francezul Gnohere, de la FCSB, un fotbalist de 30 de ani, care l-a impresionat pe Contra.

"I-am spus 'Bizonului', cand am fost in Olanda, ca trebuie sa mai dea cateva kilograme jos. Ar trebui sa ajunga pe la 90. Ar fi mult mai eficient in acel moment. A poi e posibil sa il aduc la nationala. De cand a venit in Romania s-a descurcat fara oscilatii, a fost constant in evolutii, atat la Dinamo cat si la FCSB. Nu ar fi o problema naturalizarea. Noua legislatie permite sa o facem in cateva luni, in regim de urgenta", a spus selecţionerul la DigiSport.