Chiricheş: Este un moment trist, am făcut un joc slab, e un moment greu, nu am putut face mai mult. Este ruşinos

"Este un moment trist, am făcut un joc slab, e un moment greu, nu am putut face mai mult. Îmi pare rău că nu am putut face mai mult. Nu suntem într-un moment bun, e important să ridicăm privirea în pământ, să mergem la echipele de club, să jucăm şi să aducem rezultate. Sunt dezamăgit de perioada asta, sper cu vacanţa să-mi liniştesc gândurile, iar în septembrie să revin cu determinare. Sunt momente dificile şi uneori m-am gândit la retragere, mi-a fost înjurată familia, copiii, iar despre ei nu aş vrea să se lege nimeni. Azi nu a fost aşa, le mulţumim fanilor. Mi-e ruşine ce s-a întâmplat azi, dar din septembrie să venim mult mai determinaţi", a spus Chiricheş la Prima TV.

Selecţionata României a pierdut din nou cu Muntenegru, de această dată pe Stadionul Giuleşti, scor 0-3, într-un meci din Liga Naţiunilor. În "dubla" cu Muntenegru, România a primit 5 goluri.

Golurile au fost marcate de Mugoša 42, 56, 63.

În minutul 61, Puşcaş a înscris după o pasă a lui Tănase, însă golul a fost anulat pentru ofsaid.