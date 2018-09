Chiar trebuie să îi facem o statuie lui Hagi! De ce egalul cu Serbia de la Belgrad e şi un succes al „Regelui“

„În 2020, vreau ca echipa naţională să aibă cel puţin 10 jucători de la Academie“, spunea Hagi la începuturile proiectului său de la Ovidiu. Ne apropiem de termenul impus de „Rege“ şi predicţia e pe cale să se împlinească.

Luni seara, în meciul cu Serbia de la Belgrad au fost pe teren cinci jucători formaţi la Academia „Regelui“, Cristi Manea, Mihai Bălaşa, Răzvan Marin, Denis Drăguş şi Alexandru Mitriţă, plus George Ţucudean, fotbalist pe care Hagi l-a „luat de pe străzi“ şi l-a readus la nivel competitiv. În lotul României pentru cele două partide din Liga Naţiunilor s-a regăsit şi Romario Benzar, titular în meciul cu Muntenegru, astfel că vorbim deja despre şapte jucători pe care Hagi i-a adus în circuitul echipei naţionale.

În plus, din urmă vin şi reprezentanţii actualei generaţiei Under 21. Sub comanda lui Mirel Rădoi pentru dubla Portugalia – Bosnia au fost cinci jucători de la Viitorul (Ianis Hagi, Andrei Ciobanu, Alexandru Măţan, Radu Boboc şi Virgil Ghiţă) şi alţi trei fotbalişti crescuţi pe treptele Academiei Hagi (Dragoş Nedelcu, Florinel Coman şi Alexandru Cicâldău).

Iar în „anturajul“ echipei naţionale sunt şi alţi jucători proveniţi de la Viitorul, precum Florin Tănase, astfel că visul lui Hagi de a avea 10 jucători la naţională din Academia sa în 2020 nu e deloc o utopie.

S-a certat cu toţi selecţionerii

Hagi ţine la jucătorii săi şi de multe ori îi „împinge“ cu toate forţele spre echipa naţioală. El a intrat în confict cu mai toţi selecţionerii de la tineret şi de la echipa mare din ultimii ani, în special atunci când Ianis a fost sărit din schemă. „Regele“ a sărit ca ars când a auzit de posibilitatea ca Gnohere să fie naturalizat şi l-a propus imediat pe Drăguş la naţională. Iar fotbalistul care s-a remarcat în acest sezon în meciurile cu Vitesse din cupele europene şi în campionat a fost titularizat luni seara la Belgrad.

„Sper ca fiecare copil al meu să aibă aceeaşi şansă ca a celorlaţi, indiferent dacă este de la Academia Hagi, chiar dacă-l cheamă Hagi sau nu. Vreau ca toţi copiii mei să aibă şansa de a fi trataţi la fel şi ştiu că un singur lucru stă în picioare: totul se scrie pe teren. Trebuie ca aceşti copii să aibă şansa să urce pe scenă şi să arate că au valoare. Nu sunt eu unic să evaluez, dar şi eu ţin cu fotbalul românesc. Nu e ca şi cum până acum aş fi fost în vacanţă şi «hopa-tropa!» am venit să-mi dau cu părerea. Sunt activ, produc, am echipă, sunt manager, există rezultate. Am investit în tineri, am făcut o bază modernă, am cele mai mari performanţe ever la copii şi juniori, am produs căpitani şi jucători valoroşi pentru cele mai bune echipe din România", susţine Hagi.



„Copiii“ lui Hagi de la echipa naţională

Cristi Manea – a jucat prima dată la echipa naţională la 16 ani şi 10 luni, cel mai tânăr debutant din istoria primei reprezentative. Se întâmpla într-un amical cu Albania din 2014. De-atunci, Manea, ajuns între timp la CFR Cluj, n-a mai fost convocat la naţională până în acest an, când a bifat alte trei selecţii.

Mihai Bălaşa – a fost unul dintre primii jucători exportaţi de Hagi. După un sezon bun la Viitorul, el a fost transferat de AS Roma, de unde au urmat împrumuturi la Crotone şi Trapani, iar de anul trecut evoluează pentru FCSB. Are şase meciuri la naţională.

Răzvan Marin – la 22 de ani, este deja o certitudine a echiei naţionale şi a formaţiei belgiene Standard Liege. Are 12 meciuri şi un gol pentru tricolori.

Denis Drăguş – a debutat în meciul cu Serbia de la Belgrad pentru echipa naţională. Are doar 19 ani, a „explodat“ în acest sezon şi este băiatul fostului fotbalist Mihai Drăguş, de la FC Argeş.

Alexandru Mitriţă – a fost „racolat“ de Hagi de la Craiova şi mai târziu vândut la formaţia italiană Pescara, după 50 de meciuri şi 6 goluri în Liga 1 pentru Viitorul. Joacă acum la Craiova şi are cinci selecţii pentru naţională.

Romario Benzar – crescut de Viitorul, unde a stat 7 ani, Benzar a ajuns la FCSB în 2017. Are deja 13 selecţii pentru tricolori.

George Ţucudean – nu este un produs al Viitorului, însă cu siguranţă este un jucător pe care Hagi l-a revitalizat într-o perioadă proasă a carierei sale. Are 6 meciuri şi 2 goluri pentru naţională, marcând contra Serbiei ultimul gol al partidei.

Au mai fost convocaţi la naţională

Florin Tănase - 3 selecţii

Alexandru Cicâldău - 2 selecţii

Dragoş Nedelcu - 2 selecţii

Cristi Ganea – 2 selecţii