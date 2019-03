Chiar dacă au câştigat, FCSB-iştii sar la gâtul arbitrilor: ”L-am întrebat pe Haţegan după golul anulat - Ai cumva VAR?”. Mihai Stoica, cel mai vehement

Principalul motiv al nemulţumirii a fost anularea pe motiv de ofsaid, în minutul 55, a unui gol perfect valabil de către arbitru Haţegan, la recomandarea tuşierului.

Mihai Pintilii a declarat, după meciul cu Universitatea Craiova, că după golul anulat în minutul 55 l-a întrebat pe arbitrul Ovidiu Haţegan cum şi-a dat seama că era ofsaid, iar acesta a răspuns că a discutat cu asistentul. “L-am întrebat pe Ovidiu: Ai cumva VAR? De unde ţi-ai dat seama? Păi am discutat între noi. Oricum e cel mai bun arbitru, dar e bine că am câştigat noi”, a spus Pintilii la Digi Sport.

Romario Benzar a declarat şi el că a simţit că arbitrajul a fost potrivnic formaţiei sale. “La golul de 3-2 pe care l-am marcat nu pot să-mi explic, ridici fanionul după două minute, ne-am bucurat, a anunţat şi crainicul golul, apoi s-au gândit că e ofsaid, hai să le dăm ofsaid. Am, simţit că sunt împotriva noastră. Dar şi cu acel gol anulat şi cu tot ce s-a întâmplat în această seară am demonstrat să suntem o echipă bună şi am învins. Noi vorbim mereu pe teren, ei vorbesc pe la televizor, nouă ne place să vorbim pe teren", a spus Benzar la Telekom Sport.

Tehnicianul FCSB, Mihai Teja, şi-a felicitat jucătorii pentru victoria cu Craiova, dar a vorbit şi despre golul anulat în minutul 55. "Îi felicit pe jucători, le mulţumesc fanilor, când ai asemenea atmosferă joci cu inima. Jucătorii au dat totul azi. Cât priveşte golul anulat al lui Benzar, de pe bancă e greu să vezi linia ofsaidului, dar din cât am înţeles a fost gol. Nu ar trebui ca erorile de arbitraj să facă diferenţa"

Iulian Cristea a vorbit şi el despre faza golului anulat: “Ne-am bucurat vreo trei minute şi am văzut că apoi că pune mingea pe 16 metri, nu la centru, ceea ce ne-a surprins”

Mihai Stoica a fost însă cel mai vehement. În afara criticilor aduse brigăzii de arbitri, managerul FCSB a făcut şi acuzaţii foarte grave în legătură cu susţinerea din umbră a celor de la CFR Cluj pentru câştigarea unui nou titlu de campioană. “4-2 pentru noi, aşa trebuia să fie. Dacă îi avem pe Haţegan şi Colţescu nu mai avem nevoie de VAR, nu? Ce să vedeţi, a fost gol valabil! Nu poţi să conduci normal când e egal pe tabelă, iar când conduce FCSB nu mai arbitrezi cum trebuie. Ce şanse avem când mergem la Cluj? Este inadmisibil aşa ceva, până nu va fi VAR în România noi nu avem nici o şansă, pierdem titlul, se duce iar! Cu atitudinea pe care o avem astăzi putem să batem pe oricine, dar cu arbitrajul ăsta nu”, a declarat Stoica după meci

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: