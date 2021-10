CFR-ul, pe un butoi de pulbere. Au fost aproape de bătaie!

Gabriel Debeljuh nu este singurul care are ceva de împărţit cu Dan Petrescu, tehnicianul ardelenilor trimiţându-l pe acesta la echipa a doua. Scandal pare să fie şi cu Juan Culio. Conform gsp.ro, cei doi s-au certat urât la pauza meciului cu Alkmaar, fotbalistul fiind la un pas să sară la bătaie. Potrivit aceleiaşi surse, doar intervenţia celorlalţi jucători a făcut ca gâlceava să nu degenereze într-o luptă corp la corp. În plus, şi Runar Sigurjonsson are ceva de împărţit cu Petrescu, acesta nemafiind om de bază aşa cum era în timpul mandatului lui Şumudică.