CFR „tremură“: Dan Petrescu, primele declaraţii clare despre plecare. Când va lua o decizie

Dan Petrescu a luat ultimele două titluri în Liga I cu CFR Cluj, unul după altul, şi, la cum a jucat echipa în primele 22 de runde, are prima şansă la un nou campionat câştigat în actuala stagiune. Asta dacă va rămâne la Cluj!





Tehnicianul care a împlinit, duminică, 52 de ani a dezvăluit pentru Digi Sport că, în următoarea perioadă, există posibilitatea să părăsească CFR. Ar fi o lovitură groaznică pentru ardeleni, una care ar destabiliza echipa în vederea „dublei“ cu Sevilla în 16-imile Ligii Europa (20 şi 27 februarie).





Ce a spus Dan Petrescu?





*Nu se ştie încă dacă o să rămân la CFR! Sunt nişte discuţii, negocieri. O să vedem ce o să fac, sunt nişte oferte. Până la anul nou trebuie să mă hotărăsc, să iau o decizie.





*Ştiţi cum e în fotbal. Fiecare antrenor are un preţ sau o ambiţie.





*Clubul nu ştie, ce trebuie să ştie ei, eu am contract şi ei speră să rămân. Am făcut rezultate mai mult decât bune. Eu sunt fericit aici, am mână liberă.