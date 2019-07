CFR a prins aripi, Dan Petrescu, glas: Declaraţii dure ale antrenorului campioanei după calificarea cu Astana

CFR Cluj şi-a revenit din pumni! Învinsă în Supercupa României, apoi în deplasarea de la Astana (0-1) şi doar cu o remiză în prima etapă a Ligii (1-1, acasă, cu Iaşi), campioana a jucat, miercuri seara, un meci cât un sezon!

Şi, la cum a început partida, părea că va fi una dezastruoasă pentru ardeleni! Campioana Kazahstan-ului a condus din minutul 4, iar din acel moment, CFR avea nevoie de trei goluri pentru a evita un eşec care, cu siguranţă, ar fi provocat un „cutremur“ la club. Omrani a devenit însă salvatorul echipei, cele trei goluri ale sale (10, 26, 73) trimiţând CFR în turul II preliminar al Ligii Campionilor.

Dacă peste ani, statistica îl va reţine pe vârful francez drept omul meciului, din păcate, nu acelaşi lucru se va întâmpla şi cu celălalt erou al ardelenilor, Giedrius Arlauskis. În minutul 90+4, la ultima fază a meciului, clujenii s-au apărat catastrofal, iar un jucător de la Astana a trimis cu capul, din cinci metri, pe spaţiul porţii. Doar plonjonul fabulos al lui „Arla“ a făcut ca atmosfera de sărbătoare din tribune să nu se transforme într-una de înmormântare! „Ultima fază m-a îmbătrânit. Dacă Arlauskis nu scotea, vorbeam despre un meci prost“, a recunoscut Dan Petrescu la interviul de după meci.

„Lui Omrani i-am zis să-şi dea cerceii jos şi să joace fotbal!“

„Bursucul“ a explicat apoi cum s-a obţinut o victorie care, în minutul 4, părea foarte departe. „Echipa a jucat foarte bine, chiar dacă am luat gol la început. N-am renunţat, am fost agresivi, ofensivi. Ne-a ajutat foarte mult primul gol, primul gol e întotdeauna cel mai important. Am avut şi o bară, un penalty neacordat, un gol anulat, au fost multe incidente. Fotbalul e făcut din micile detalii“, a afirmat tehnicianul care a cucerit două titluri succesive cu CFR.

Petrescu a răbufnit şi la adresa celor care au criticat echipa sa, fără victorie în primele trei partide oficiale ale sezonului.

„În primele trei meciuri, echipa n-a jucat rău, dar a fost făcută varză şi pilaf de toată lumea din România. Eu nu mai eram antrenor bun, sunt cel mai prost“, a spus fostul international. Acesta a explicat şi modul în care l-a motivate pe Billel Omrani (26 de ani), fără gol pentru CFR din luna mai!

„M-am supărat pe el după primele trei jocuri. L-am pus să se tundă, să se vopsească la loc, să nu mai vină în papuci, să-şi dea cerceii jos şi să joace fotbal. Se pare că a ieşit, dar meritul e al jucătorilor. Meritul meu e 1%, restul e meritul lor“, a insistat antrenorul de 51 de ani.

7 ani trecuseră de la ultima victorie a CFR-ului în orice fază a Ligii Campionilor. Până miercuri, ultimul succes fusese cel cu Manchester United, în deplasare, la 5 decembrie 2012, scor 1-0.

