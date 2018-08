CFR e din ce în ce mai penibilă: Ce explicaţie a putut să aducă preşedintele clubului pentru eşecul din Luxemburg

CFR Cluj era, cândva, o formaţie care se remarca în fotbalul românesc printr-un management mai bun decât ce se vede la alte grupări din Liga I. În acest sezon însă, ardelenii au arătat că şi la ei domneşte haosul.





Numai aşa se poate explica demiterea antrenorului Edward Iordănescu după doar trei meciuri oficiale, iar acum o înfrângere incredibilă, în turul play-off-ului Ligii Europa, cu Dudelange, o echipă cu jucători amatori din Luxemburg.





Iar după acest eşec, preşedintele Iuliu Mureşan parcă a ţinut să se facă de râs până la capăt: a pus rezultatul pe seama...oboselii!





Ce a spus Iuliu Mureşan la Digi Sport?





*Am făcut un meci slab, am continuat slab şi am terminat şi mai slab. Mi s-a părut că echipa a acuzat o oboseală. Nu e o scuză, dar asta s-a întâmplat.





*A fost o difrerenţă că ei au un campionat mai uşor şi şi-au amânat meciul de luni. Noi am jucat cu Dinamo un meci greu, echipa a jucat bine atunci, dar decontul a venit azi.





*Am fost avertizaţi că Dudelange e o echipă bună, care stă foarte bine din punct de vedere fizic. A dominat şi Legia şi a reuşit să-şi creeze ocazii.





*Noi n-am putut să impunem jocul, să ţinem de minge, să pasăm şi să punem poarta lor în pericol, am avut o singură ocazie mai clară.





*N-aş fi crezut niciodată înainte de meci că se va întâmpla asta. Va fi greu. Şansele să-i batem în retur sunt mari, dar ca să ne calificăm va fi greu.





*Ne concentrăm pe meciul de joi, încercăm să reparăm ce am stricat azi! E o echipă care a produs surprize, e foarte bne pregătită fizic, joacă în forţă. N-aş fi crezut, înainte de meci, că ne vor bate cu 2-0 niciodată





*E o înfrângere dureroasă pentru noi şi ruşinoasă. Sper să întoarcem rezultatul în meciul de acasă, dar va fi greu. Toţi ştiam că va fi un meci mai greu, dar efectiv n-am recunoscut echipa în seara asta şi nu pot să spun mai multe.





*S-au accidentat doi jucători. Manea, care are o contuzie foarte puternică la genunchi, şi Culio, care are o leziune musculară! Azi ne-au dominat fizic, s-a văzut, n-avem ce să spunem altceva. Am făcut un meci slab.