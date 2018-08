CFR Cluj pregăteşte două mutări-bombă pe piaţa transferurilor. Julio Baptista, fost jucător la Real Madrid, face vizita medicală

Julio Baptista, pe vremea când evolua la AS Roma

Julio Baptista şi Jesus Fernandez, doi foşti fotbalişti ai lui Real Madrid, sunt pe punctul de a semna cu CFR Cluj, scrie DigiSport.ro.

În cariera sa, Julio Baptista, în vârstă de 36 de ani, a mai evoluat la Sao Paulo, Sevilla, Real Madrid, Arsenal, AS Roma, Malaga, Cruzeiro şi Orlando City. În urmă cu un an şi jumătate, cel poreclit "Bestia" decisese să se retragă din fotbal, însă acum este gata să revină pe gazon, notează sursa citată. Baptista face vizita medicală şi, dacă totul e în regulă, va semna pe un an cu CFR Cluj.

Baptista a jucat la Real Madrid în perioada 2005-2008, marcând 11 goluri în 59 de partide de campionat.

În Gruia ar urma să sosească şi portarul Jesus Fernandez, în vârstă de 30 de ani, care a trecut şi el pe la Real Madrid, dar a prins doar câteva minute la echipa mare. El a evoluat ultima oară în liga a treia spaniolă, la Cultural Leonese.

UPDATE. Transferul lui Jesus Fernandez a fost oficializat.

„CFR 1907 Cluj anunţă transferul portarului spaniol Jesus Fernandez Collado, un goalkeeper cu mare experienţă în fotbalul spaniol! În vârstă de 30 de ani, Jesus a venit în Gruia pentru a ne ajuta în atingerea obiectivelor stabilite.

În 2014, portarul spaniol s-a aflat în lotul lui Real Madrid care a cucerit Liga Campionilor şi Cupa Spaniei, iar în 2012, a câştigat Supercupa Spaniei, tot cu echipa madrilenă. După experienţa Real Madrid, Jesus a mai evoluat la Levante, Granada, Cadiz, iar ultima dată a jucat pentru CyD Leonesa.

Îi urăm bun venit la CFR Cluj şi mult succes în tricoul echipei noastre!“.