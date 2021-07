CFR Cluj a învins Academica Clinceni , scor 1-2, în Liga 1

Au marcat: Cascini ’69 (penalti) / Petrila ’61, Latovlevici ‘87

Penaltiul a fost acordat pentru o intervenţie a lui Deac la Patriche.

Tehnicianul echipei CFR Cluj, Marius Şumudică, a declarat sâmbătă seară, după meciul cu Academica Clinceni că îl bucură mult „exprimarea” jucătorilor.





„Putem spune că am trăit periculos, dar era în neconcordanţă cu ceea ce s-a întâmplat pe teren. Practic am dominat jocul, ne-am dus peste adversar. Mă bucură foarte mult exprimarea jucătorilor, dorinţa lor de victorie. Iar am fost inspirat, l-am schimbat pe Petrila din dreapta în stânga şi marchează. Cred că în scurt timp va valora şi el o sumă destul de mare. (...) Sunt mulţumit de tot ceea ce se întâmplă în jurul meu, de toţi oamenii de lângă mine. Simt că suntem o familie”, a spus Şumudică.