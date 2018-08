Celebra Chris Evert remarcă o problemă importantă chiar şi la Simona Halep. Ce nu reuşesc fetele din actuala generaţie

"Generaţia actuală are o presiune mult mai mare când vine vorba de câştigarea turneelor de Mare Şlem. Cu Serena acolo, totul devine şi mai greu, dar presiunea e imensă şi pentru ea. E într-o continuă vânătoare de recorduri. Aş fi chiar fericită dacă Serena ar câştiga cel de-al 7-lea trofeu la US Open şi mi-ar depăşi performanţa. La vârsta mea ar fi doar o dovadă de narcisism să mă gândesc la asta. Am fost surprinsă de modul în care a jucat la Wimbledon, chiar şi la Cincinnati, când a pierdut în faţa Petrei Kvitovei. Nu cred că e aproape de finalul carierei, chiar dacă nu va triumfa pe hard-ul american", a declarat Chris Evert pentru WTA.com, citată de gsp.ro.

Simona Halep porneşte ca principală favorită la US Open, turneu care începe pe 27 august la New York