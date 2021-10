Cel mai iubit homosexual: Aplauze pentru jucătorul care şi-a dezvăluit orientarea sexuală VIDEO

Preferinţele sexuale ar trebui să fie, teoretic, o treabă strict personală. În ultimii ani însă, sunt aplaudaţi pentru curajul lor oamenii care vorbesc, în mod deschis, despre opţiunile lor în dormitor. În această categorie intră acum fotbalistul australian, Joshua Cavallo.

Mijlocaş central la Adelaide United, în prima ligă australiană de fotbal, Cavallo tocmai a anunţat că e homosexual printr-un mesaj video, care poate fi văzut mai jos:









*Salut. Sunt Josh Cavallo şi vă vorbesc de acasă, la Adelaide. Vreau să vă spun ceva despre viaţa mea personală. Eu sunt jucător de fotbal şi sunt gay.





*În tinereţe, am simţit nevoia să ascund acest lucru. Pentru că îmi era ruşine. Îmi era ruşine că nu voi putea face ceea ce iubesc, dacă sunt gay. Tot ce vreau e să joc fotbal şi să fiu tratat la fel ca toţi ceilalţi.





*Să încerci să joci la întreaga ta capacitate şi să duci şi o viaţă dublă e epuizant. E o experienţă pe care nu o doresc nimănui. Am crezut că oamenii vor râde de mine, că vor face glume pe seama mea, dacă vor afla că sunt gay. Dar nu e aşa. De fapt, după un asemenea anunţ, eşti şi mai respectat. Spunându-le oamenilor din jurul meu că sunt homosexual a fost o experienţă incredibilă. Sprijinul lor pentru mine a fost unul colosal.





*Încep să mă întreb de ce am dus această povară pentru o perioadă atât de lungă? Vreau să devin o sursă de inspiraţie şi să le arăt oamenilor că e OK să fii tu însuţi şi să joci fotbal. E OK să fii gay şi să joci fotbal.



Imediat după aceste afirmaţii, mijlocaşul celor de la Adelaide United a fost aplaudat de colegii săi mult mai celebri. Iată câteva exemple:

*Gerard Pique (Barcelona): Salut, Josh Cavallo! N-am avut plăcerea să te cunosc personal, dar vreau să-ţi mulţumesc pentru pasul pe care l-au făcut. Lumea fotbalului e cu mult în urmă, iar tu ne ajuţi să păşim înainte.

*Antoine Greizmann (Atletico Madrid): Mândru de tine!