Prin ambiţie, perseverenţă şi aprecierea forurilor sportive superioare. Promotor al unui stil de viaţă sănătos, Gabriel Toncean îi îndeamnă pe părinţi să îşi trimită copii în sala de sport şi, de ce nu, să înceapă cu exemplu personal.

1. Cum stăm cu sportul din România? Dacă ar fi să îi daţi o notă, ar fi una de trecere?

Întrebarea dumneavoastră mă determină să dau două răspunsuri contradictorii. Dacă vorbim de sportul de masă, suntem într-un trend ascendent fiindcă educaţia pentru sport este la cote înalte în România. Dacă vorbim despre performanţă, mai avem puţin şi ajungem corigenţi. După cum bine ştiţi, avem destul de puţini sportivi calificaţi la Jocurile Olimpice din 2020, nu mai emitem pretenţii la multe discipline în ceea ce priveşte campionatele mondiale şi europene, iar ca o constatare proprie mi se pare că unii sportivi nu mai sunt dispuşi la acel sacrificiu maxim necesar câştigării unei competiţii majore. Notele mele pe care le-aş da ar fi 10 pentru sportul de masă, 6 pentru cel de performanţă.

2. Sunteţi preşedintele unei Federaţii. Se poate susţine performanţa din banii primiţi de la stat?

Într-adevăr, de 6 ani sunt preşedintele Federaţiei Române de Fitness şi Culturism, unde am putut face performanţă cu ceea ce am primit de la Minister, la care bineînţeles am adăugat şi veniturile proprii. Cred că rolul unui manager este să se descurce şi cu 1 leu şi cu 100. Este extrem de simplu să te limitezi doar la ceea ce primeşti fără să aduci niciun plus valoare. Oricum, îmi păstrez ideea că nu banii sunt factorul determinant în pregătirea unui sportiv ci munca, îmbinată cu voinţă şi talent.

3. Dacă aţi fi ministru al sportului, cu ce aţi începe reforma sistemului?

Este cea mai simplă întrebare! Prima mişcare pe care aş face-o ar fi să îmi fac o echipă de profesionişti pe sectoare de activitate. Întotdeauna, dar întotdeauna, rezultate unui om sunt bazate pe muncă unei echipe. Doar aşa se poate face performanţă!

4. Avem mulţi copii pe care părinţîi îi ţin acasă, captivi în faţă tv-ului. Ce facem cu ei? Cum îi aducem în sala de sport?

Avem copii pe care părinţii îi ţin acasă, sau avem părinţi care îşi "protejează" copiii, obţinându-le scutiri medicale. Este adevărat că sunt din ce în ce mai puţine astfel de situaţii, dar mai există. Cea mai simplă şi benefică metodă de a aduce copiii spre sport este că părinţii să fie modele pentru fii şi fiicele lor! Puterea exemplului e cea mai importantă într-o familie.

5. Ce înseamnă să fii sportiv de performanţă în România? Mai ales într-un sport precum culturismul, puţin promovat sau susţinut. Cum te finantezi?

Culturismul este unul dintre cele mai frumoase şi complexe sporturi. Este acea ramură sportiva unde echilibrul şi organizarea fac diferenţa. De obicei, în sportul nostru, sportivii îşi finanţează performanţa din banii încasaţi că instructori în sălile de fitness, ca nutriţionişti, modeling etc. Cert este că avem din ce în ce mai mulţi şi mai bine pregătiţi competitori la concursurile organizate de Federaţia Română de Culturism şi Fitness. De asemenea, noi ca instituţie, avem şcoală de instructori fitness, unde lectorii sunt foşti campioni mondiali, europeni, balcanici.

6. Organizam un Campionat Mondial anul viitor. E o provocare…

Este! Dar putem face asta! Avem tot ce ne trebuie ca sa facem un eveniment extrem de reusit din asta. Avem si seniori si juniori, iar, la Federatiei, acesta este focusul nostru principal. Este cartea noastra de vizita in lume si vrem sa ne mandrim cu competitia organizata de noi. In plus, avem asteptari mari de la sportivii romani. In ultimii ani avem un palmares de medalii impresionant. In 2018 la Campionatul Balcanic, Romania a obtinut 51 medalii; Seniori , 22 medalii (9 aur, 7 argint, 6 bronz); Juniori, 18 medalii (8 aur, 8 argint, 2 bronz); Master, 11 medalii (4 aur, 4 argint, 3 bronz). In 2019 avem 28 medalii! La CUPA MONDIALA 2018 avem 65 medalii; Seniori, 24 medalii (7 aur, 8 argint, 9 bronz); junior, 30 medalii (13 aur, 10 argint, 7 bronz); Master, 11 medalii (7 aur, 2 argint, 2 bronz). Asa ca, asteptam 2020 cu mare încredere.