Cea mai frumoasă sâmbătă de după pandemie: 1.508 oameni au alergat la Bucharest Family & 10k -Virtual Run

Bucharest RUNNING CLUB anunţă că 1508 de alergători au luat startul sâmbătă, 22 august, începând cu ora 08.00 în cadrul celei de-a 5-a ediţii a UNIQA Asigurări Bucharest FAMILY&10k.





Organizatorii au dorit să vină în sprijinul ONG-urilor asociate evenimentului, a căror finanţare a fost afectată de numărul mic de evenimente din această perioadă. A fost prima competiţie de alergare virtuală din România de asemenea anvergură, care a oferit alergătorilor posibilitatea de a dona în plus faţă de taxa de înscriere pentru ONG-ul pe care îl sprijină. Mai exact, 45% dintre aceştia au ales să doneze suplimentar 30% peste valoarea taxei.





Este prima dată când o competiţie de alergare virtuală se desfăşoară pe durata a doar 3 ore şi nu de-a lungul a mai multe zile, cum se întâmplă în mod obişnuit. Alergătorii au luat startul în acelaşi timp, pe trasee alese de ei înşişi, fiecare pentru cauza pentru care au optat, în speranţa că, în acest fel, se va genera, măcar o parte din energia bună, pe care o crează un astfel de eveniment.





Timp de 3 ore, Bucharest RUNNING CLUB a transmis în direct pe pagina de FB a evenimentului, pe YouTube şi pe aplicaţia #RunRomania (disponibilă în PlayStore şi AppStore). Încălzirea a fost susţinută de către antrenorii World Class România, iar reprezentanţii ONG-urilor pentru care s-a alergat au oferit declaraţii în direct. Totodată alergătorii din ţară şi străinătate au trimis imagini din timpul alergării, spre a fi publicate de către organizatori. Premiile vor fi oferite prin tragere la sorţi în data de 25 august prin platforma random.org, transmisă pe pagina de Facebook a evenimentului Bucuresti10km, oferite de către oferite de Isostar, Zuzu Fit şi Kinetic Sport Medicine.





În dimineaţa zilei de 22 august au alergat campioanele olimpice Viorica Susanu, Camelia Potec, realizatorii TV-Ilinca Vandici, Izabela Pănescu, actorii Adi Nartea, Anghel Damian, Ştefan Iancu, Rareş Florin Stoica, Cristian Bota, Ilinca Vandici şi Mihai Petre-realizatori TV, precum si concurenţii Survivor(Kanal D) Elena Karina Fetica, Andrei Ciobanu, Elena Stanciu (Elena Ionescu), Mihai Marian Onicaş, Lilia (Lola Crudu), Cornel Cezar Juratoni.





Editia virtuală a UNIQA Asigurări Bucharest Family & 10k este susţinută de: UNIQA Asigurări- sponsor oficial şi de sponsorii de eveniment Zuzu Fit, FAN Curier, Izvorul Minunilor, Regina Maria, Isostar, World Class România. Parteneri media: Virgin Radio, Sanatatea de Azi, Femeia de Azi, Revista Biz, Pagina de Psihologie, Kudika.ro,Unica, Itsy Bitsy.





ONG-urile partenere evenimentului prezente la cea de-a V-a ediţie a UNIQA Asigurări Bucharest Family & 10k sunt: Asociaţia Ajungem Mari, Asociaţia Câştigă Viaţă, Asociaţia Little People, Asociaţia MagiCamp, Asociaţia The Social Incubator, Asociaţia Touched Romania, Hope&Homes for Children, Hospice, Light into Europe, N-avem Sânge, Pădurea Copiilor, Special Olympics, Viitor Plus, Habitat for Humanity, Salvaţi Copiii,Teach for Romania, Pachamama, Asociaţia Aura Ion, Asociaţia România fără Orfani.





Despre Bucharest RUNNING CLUB

Bucharest RUNNING CLUB este organizatorul celor mai mari competiţii de alergare stradală din România – „ Bucharest Running Club premier events”. Începând cu anul 2008, Bucureştiul a fost inclus în circuitul internaţional al maratoanelor, alăturându-se celorlalte capitale europene care găzduiesc anual astfel de competiţii. Toate competiţiile Bucharest RUNNING CLUB sunt acreditate şi înscrise în calendarul internaţional al AIMS (Asociaţia Internaţională a Maratoanelor şi Semimaratoanelor) şi IAAF. BRC a dezvoltat în România modelul asocierii competiţiilor de alergare cu o cauză socială, umanitară sau ecologică iar în prezent sunt peste 30 cauze partenere ale evenimentelor. Acestea cumulează fonduri de 50.000 -100.000 euro anual pentru proiectele comunitare, sociale, educaţionale, ecologice prezentate. BRC a fost primul ONG care a demarat o platformă de voluntariat sportiv în Romania - www.voluntarinsport.ro iar în prezent colaborează cu peste 1.000 voluntari activi care se implică în proiecte şi evenimente sportive. BRC organizează competiţii proprii dar şi evenimente de sport de masă pentru companii şi ONG-uri. Site-urile oficiale ale Bucharest RUNNING CLUB sunt: www.bucuresti10km.ro, www.bucuresti21km.ro, www.bucharest-marathon.com, www.voluntarinsport.ro, www.runinbucharest.com. FB/ Bucharest10km; Bucharest21km; BucharestMarathon; BucharestRuningClub; VoluntarInSport; #RunInBucharest