„Cea mai bună echipă de la Campionatul European U 21“ s-a umplut de penibil şi în ultimul meci de la turneul final. Ce au făcut englezii în partida cu Croaţia

Dacă antrenorul Aidy Boothroyd era hilar când susţinea, după eşecul cu România, că 'Chiar şi atunci când adversarii au revenit în joc şi au înscris contrar cursului jocului, tot de noi mi-a plăcut', portarul reuşea să îşi surclaseze în penibil tehnicianul - "Suntem mai buni ca România? Da. Suntem mai buni ca Franţa? Da! Când mă uit la echipă şi la jucători, cred că suntem cea mai bună echipă a turneului! Am fost sub nivelul nostru. Am vrut să venim aici şi să câştigăm turneul. Oricine ar câştiga Euro de anul ăsta poate fi învins de noi într-un meci direct. Suntem foarte dezamăgiţi de ceea ce s-a întâmplat. Ne-am dezamăgit pe noi şi pe cei de acasă".

Astăzi, în ultimul meci de la turneul final, unul fără nicio miză, 'Cea mai bună echipă a turneului' nu a fost în stare să învingă nci măcar Croaţia, cele două formaţii terminând la egalitate, 3-3. Au marcat Brekalo '39, '82, Vlasici '62, respectiv Nelson '11, Maddison '48, Kenny '70

Clasament Grupa C

1. România 3 2 1 0 8-3 7 puncte

2. Franţa 3 2 1 0 3-1 7 puncte

3. Anglia 3 0 1 2 6-9 1 punct

4. Croaţia. 3 0 1 2 4-8 1 punct

