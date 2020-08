Ce trăieşte un bolnav de COVID-19 în România: „Am făcut 10 teste. Eram distrus psihic!“

Pe lângă faptul că are, în continuare, foarte multe necunoscute, COVID-19 mai prezintă, la ora actuală, o problemă majoră. Vorbim despre cea legată de teste!





Au fost cazuri numeroase în care un bolnav a primit rezultate fluctuante în urma controalelelor efectuate: ba a fost pozitiv, ba negativ, deşi nu mai avea simptome! Exact asta s-a întâmplat şi în cazul mijlocaşului CFR Cluj, Adrian Păun.





La data de 18 iulie, Păun a avut un prim rezultat pozitiv, după o noapte în care a făcut febră şi a avut frisoane. De aici, a început calvarul lui de peste o lună, cu teste repetate, despre care abia acum a vorbit la Digi Sport, când, într-un final, a fost declarat vindecat şi a putut să revină pe teren pentru CFR Cluj.





Ce a spus Adrian Păun?





*Săptămâna asta, miercuri, mi-a venit al doilea test negativ şi am revenit la antrenamente miercuri.





*A fost o perioadă foarte grea. În prima zi, când am aflat că sunt infectat cu coronavirus, toată lumea a fost supărată, în special familia mea. Am stat în spital 10 zile, după care am stat izolat acasă încă 11 zile, a fost o perioadă grea, dar acum sunt sănătos.





*Am făcut vreo 10 teste într-o lună şi câteva zile. 7 au fost pozitive, iar 3 negative. După 3 săptămâni a venit un test negativ, iat apoi unul pozitiv, nu mai înţelegeam nimic, eram distrus psihic, nu înţelegeam ce se întâmplă.





*Până la urmă, săptămâna asta au venit două teste negative şi am scăpat de acest calvar.





*Mă bucur că s-a terminat pentru că au fost discuţii la început, că am ieşit în oraş. Eu am ieşit cu prietena mea şi cu fratele meu la masă, eu am făcut testele şi erau negative, deci nu era problema la ei.





*Pentru familia mea n-a fost uşor când vedea în presă că lumea spunea că trebuia să am grijă, că nu ştiu ce. Eu sunt un băiat liniştit, ies mereu cu familia mea şi am grijă pe unde ies.





*Din partea clubului şi a colegilor am avut susţinere întotdeauna. Dar vă daţi seama că mama mea a fost foarte afectată, la fel ca iubita şi fratele.





*Am avut simptome chiar în noaptea dinaintea meciului cu FCSB, am avut febră, frisoane, mă durea foarte tare capul, după care 10 zile nu am avut gust şi miros. Astea au fost simptomele.