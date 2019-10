Bianca Andreescu, dezamăgită după eliminarea de la Beijing. Ce a spus despre primul eşec după 16 victorii consecutive

La conferinţa de presă, sportiva de origine română a declarat că este dezamăgită, dar că nu îşi poate reproşa nimic.





„Este dezamăgitor, am uitat cum se simte să pierzi. Sincer, e foarte rău, nu mi-era deloc dor de o înfrângere. Măcar nu am cedat la 1-1 şi am continuat să lupt. Deznodământul putea fi oricare, diferenţa a fost făcută doar de anumite puncte. Sunt dezamăgită, dar, în acelaşi timp, mândră de mine şi de modul în care am jucat azi. Cred că vom mai avea multe astfel de meciuri împreună. Stilurile noastre de joc sunt destul de diferite, dar nivelul este aproape egal când jucăm cel mai bun tenis”, a declarat Andreescu, după eliminarea de la Beijing.





Andreescu a fost învinsă de în două ore şi 14 minute.