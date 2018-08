Ce spune Simona Halep despre următoarea ei adversară de la Montreal

Simona a jucat de cinci ori împotriva acesteia, având patru victorii la activ. "Mă aştept la un meci dificil, ca de obicei. Am jucat împotriva ei de multe ori, ne cunoaştem destul de bine. Va fi o nouă zi, un nou meci. Sper că voi fi aproape de 100% din punct de vedere fizic. Dacă o să mă simt bine, voi da tot ce am mai bun, voi incerca sa lupt pana la capat si voi incerca sa am incredere in mine si in victorie", a declarat Simona, conform ziare.com.

Simona Halep şi Caroline Garcia se vor duela la noapte, după ora 1.30, în direct la Digisport.