Ce va face Simona Halep în 2022? Va intra în Top 5? Dar Djokovici va pierde locul în faţa lui Medvedev? Ne aşteaptă un an palpitant!

Simona Halep a avut un final de an 2021 în care a lăsat să se întrevadă doar o mică parte din ce a pregătit pentru 2022, sezonul în care vrea să intre din nou în top 10 şi în care să-şi timoreze adversarele încă înainte de startul partidelor. „Visul meu e să ajung din nou sus în clasament, tot ce trebuie acum este să fiu sănătoasă şi să nu mă mai accidentez”, declara fostul lider mondial la plecarea spre Antipozi, acolo unde în primul ei turneu al anului, la Melbourne, o va întâlni în turul doi, dacă va trece de prima partidă, pe câştigătoarea dintre Gabriela Ruse (87 WTA) şi Arina Rodionova (152 WTA). „Are turnee înainte de Australian Open. Asta e bine, va fi pregătită! Sper să avem cât mai multe turnee de Grand Slam câştigate”, a explicat Ilie Năstase, care o vede pe constănţeancă favorită. Un sezon bun al Simonei Halep în anul 2022 este prevăzut şi de Martina Navratilova şi Pam Shriver, poate cel mai mare dublu feminin din istorie (79 de titluri). „Chiar dacă a fost accidentată, Halep pare că şi-a revenit şi va mai avea multe meciuri foarte bune. Poate câştiga un titlu major în acest an. Sezonul acesta însă va fi dominat de Garbine Muguruza. Viaţa ei personală merge foarte bine, se înţelege excelent cu antrenorul, va fi o surpriză dacă nu va câştiga un turneu de Mare Şlem. Dintre toate jucătoarele, ea are cele mai multe şanse să cucerească unul”, au spus cele două tenismene pentru wtatennis.com. Navratilova şi Shriver şi-au spus părerea şi despre viitorul Emmei Răducanu, surprinzătoarea tenismenă a anului trecut: „Va fi un an foarte dificil pentru ea. Acum adversarele o cunosc, ştiu cum să joace împotriva ei. În plus, nici nu are multe meciuri în picioare. E clar că ştie tenis, dar are nevoie şi de experienţă. Va fi sub o presiune uriaşă şi din punct de vedere emoţional. Cred că 2023 va fi anul ei, nu acum”.

„Este cea mai completă jucătoare! Va fi foarte greu pentru oricine să-i ia locul 1. Ar trebui să joace mai bine decât ea pe tot parcursul anului, or, nu văd ca aşa ceva să se întâmple”, şi-a spus părerea Martina Navratilova despre cine va fi numărul 1 WTA şi la finalul acestui an. Părerea nu i-a fost împărtăşită de fosta ei colegă, de Pam Shriver: „Cred că vom vedea o altă tenismenă pe prima poziţie a clasamentului. Ar putea fi Aryna Sabalenka, dar cel mai probabil va fi Garbine Muguruza”.

Cine câştigă Grand Slamurile?

Şansele acordate de casele de pariuri jucătorilor şi jucătoarelor de tenis pot da o imagine destul de apropiată de realitate a favoriţilor la câştigarea Grand Slamurilor din 2022. Pentru primul mare turneu al anului, favoriţi sunt Novak Djokovici şi Daniil Medvedev, la băieţi, şi Ashleigh Barty şi Naomi Osaka, la fete. La Roland Garros, finalişti sunt văzuţi pe de o parte Djokovici sau Stefanos Tsitsipas, iar de cealaltă parte, Rafael Nadal, care are şi cele mai multe şanse să câştige trofeul. La fete, Iga Swiatek şi Barbora Krejcikova sunt favorite, dar cu şanse puţine, ceea ce înseamnă că pariorii se aşteaptă la surprize. Pe iarbă, în Anglia, cel mai probabil, întâlnirea pentru trofeu va fi Djokovici – Matteo Berrettini, la fete, Ashleigh Barty, favorita, putând avea ca adversară în ultimul act pe Naomi Osaka sau pe Emma Răducanu. În ultimul Grand Slam al anului, în SUA, finalele par trase la indigo cu cele de la Antipozi, titlul urmând să fie luat fie de Djokovici sau de Medvedev, fie de Barty sau de Osaka.

Adio, Roger şi Serena?

Lumea tenisului pare convinsă că vom asista sigur la câteva întâmplări importante atât în circuitul profesionist feminin, cât şi în cel masculin. Prima este că Novak Djokovici va deveni cel mai titrat jucător de tenis al tuturor timpurilor şi că-i va depăşi pe Roger Federer şi pe Rafael Nadal la numărul de Grand Slamuri câştigate (toţi având acum câte 20). A doua este că Daniil Medvedev, câştigătorul de la US Open 2021, va deveni la finalul anului noul număr 1 ATP. Calculele se bazează mai ales pe faptul că fie Djokovici nu va participa la Australian Open, fie va avea un parcurs slab din cauza incertitudinilor de dinaintea concursului, Medvedev având astfel cale liberă la titlu. O altă previziune ar fi faptul că atât Roger Federer cât şi Serena Williams vor anunţa că se vor retrage în 2022. În ce priveşte competiţia feminină, se mizează pe faptul că Ashleigh Barty va continua să domine clasamentul WTA şi în 2022, iar că Simona Halep va ajunge în top 5, luptându-se pentru asta cu Iga Swiatek, Elina Svitolina şi Paula Badosa.