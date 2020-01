Ce revanşă! Serena Williams, învinsă la Australian Open de jucătoarea pe care o demolase anul trecut, la US Open

Wang Qiang a greşit puţin de-a lungul meciului, însă ultimele dintre cele 20 de erori neforţate comise au trimis-o în agonie, apărând exact pe primele două mingi de meci avute în faţa Serenei, în decisiv. Mingi consecutive. Dezamăgirea s-a risipit însă repede, întrucât, pe cât de mult şi-a dorit să revină, pe atât de inconstantă a fost Williams, iar americanca i-a pus biletul pentru optimi în buzunar jucătoarei din Tianjin, după două ore şi 41 de minute de chin.

Partida a fost un thriller de la primul până la ultimul punct. Williams a ratat patru mingi de break în primul set, cedând apoi la zero pe lansare, la scorul de 4-4, propulsând-o la conducere, în premieră, pe Wang. Favorita 27 a tabloului a închis fără emoţii şi a rămas o stâncă neclintită în faţa americancei şi în setul doi. Mai mult, Wang, foarte sigură la serviciu, a reuşit un nou break, la 2-2 în setul doi.

Chinezoaica a avut minge de dublu break şi 5-2, ceea ce ar fi lămurit, parcă, lucrurile. Williams i-a refuzat desprinderea şi, cu spiritul de luptă care o caracterizează, a reuşit să mai scuture din greşelile extrem de numeroase exact în momentul în care Wang a servit pentru victorie, la 6-4, 5-4. Campioana americană a trimis retururi violente şi nu i-a permis lui Wang să se apropie la mai mult de trei puncte de victorie. Salvând două mingi de rebreak în game-ul imediat următor, americanca a dominat autoritar tie-break-ul şi devenea, brusc, favorită la victorie.

Mental, Wang a stat însă mai bine decât Williams, deschizând setul trei cu serviciul şi menţinând un ritm draconic: doar patru puncte cedate, din 25, pe primul serviciu şi zero mingi de break înfruntate în şase game-uri. La 6-5, Serena a clacat pe serviciu. În consecinţă, ratează accederea în optimi la Australian Open pentru prima dată din 2006 încoace (de două ori nu a fost prezentă la startul întrecerii).

