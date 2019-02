Ce regretă Halep după eliminarea de la Dubai: „Aşa ar fi trebuit să fiu!“ Care îi sunt planurile până la Indian Wells

După meci, invitată la microfonul Digisport, televiziunea care a avut dreptul de transmisie a turneului de la Dubai, Simona Halep a fost întrebată şi despre planurile pe care le are până la următoarea competiţie la care va participa, turneul de la Indian Welles. "O mică pauză şi după aceea antrenamente pentru a mă pregăti pentru următorul turneu"

Simona a vorbit încă o dată despre meciul pierdut în sferturi cu Belinda Bencic şi a precizat că şi-ar fi dorit să fie puţin mai agresivă. "Sunt obosită, e normal după două săptămâni pline de meciuri, cu tensiune, cu presiune la Fed Cup, dar sunt foarte mulţumită de toată perioada. Şi astăzi am fost foarte aproape, dar nu am mai putut în decisiv. Am jucat destul de ok, dar foarte în spate. Nu am reuşit să fiu deloc agresivă. Aşa ar fi trebuit să fiu, dar, per total, a jucat mai bine la final de meci şi a meritat să câştige. M-au luat un pic şi durerile la picioare, dar e normal. Încerc să iau doar ce a fost pozitiv şi să mă odihnesc acum'

Turneul de la Indian Wells este programat să aibă loc în a doua săptămână a lunii marti

