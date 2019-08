Ce nu-i convine Simonei Halep la US Open. Fostul lider mondial a dezvăluit de ce în SUA lucrurile sunt diferite faţă de celelalte turnee de Grand Slam

Simona a dezvăluit la întâlnirea cu presa de ce la US open lucrurile stau diferit faţă de celellate turnee de Grand Slam. "Presiunea de a reuşi ceva special a dispărut. Acum, tot ce vine este un bonus. Încă lucrez, sunt motivată să câştig titluri. Am început să mă simt din ce în ce mai capabilă de a reuşi asta, mai ales după victoria de la Wimbledon. Încrederea mea e foarte sus, dar asta nu înseamnă că voi fi la fel şi la US Open. Nu vreau să-mi creez aşteptări. Vreau să iau fiecare zi în parte şi să văd cât de bună pot fi. Încep să mă obişnuiesc cu atmosfera din New York, încerc să mă adaptez pe cât de mult pot. Este gălăgie mereu aici, e diferit totul, sunt o mulţime de oameni în jurul nostru. Îmi place, dar mai mult ca spectator. A fi jucător aici este puţin mai dificil pentru mine, însă mă obişnuiesc tot mai mult în fiecare an. Simt că am jocul potrivit, mă simt bine din punct de vedere fizic, am condiţia de a câştiga încă un turneu, un titlu de Grand Slam, aşa cum am făcut-o deja de două ori. Nu vin niciodată undeva gândind că voi câştiga. Doar merg acolo. Dau tot ce am la fiecare meci pe care-l joc. Continui mereu să lucrez din greu, aşa am o şansă mai bună de a câştiga. Asta este mentalitatea mea şi o voi păstra pentru totdeauna", a declarat Halep pentru siteul oficial al turneului de la New York.

