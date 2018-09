Ce am fost şi ce am ajuns: Ce îşi propune naţionala României în Liga Naţiunilor, unde se află printre piticii Europei

Generaţia de Aur n-a câştigat niciun trofeu, însă era „abonată“ la locul 1 măcar în prelimnarii. În anii ’90, Hagi şi compania au avut un bilanţ formidabil în calificările diverselor turnee.

România s-a clasat pe primul loc în preliminariile pentru CM 1990, CM 1994, Euro 1996, CM 1998 şi Euro 2000. Singura sincopă s-a înregistrat în calificările pentru Euro 1992, atunci când românii au ratat prezenţa la turneul final, terminând pe 3 în preliminarii, la un punct de Scoţia şi la egalitate cu Elveţia, care a prins poziţia a 2-a.

Apoi, odată cu ieşirea de pe scenă a Generaţiei de Aur, calificările au devenit un calvar pentru naţională. Ratări pe bandă şi, drept urmare, doar două calificări la turneele finale, între 2004 şi 2018. Vorbim despre cele două prezenţe la Europenele din 2008 şi din 2016. Doar la prima competiţie însă, tricolorii au obţinut biletele din postura de câştigătoarea grupei. La Euro 2016 s-a ajuns „prin canalizare“, aşa cum a glumit un jurnalist invitat la un post TV, de pe locul 2, după Irlanda de Nord, în condiţiile în care România a câştigat un meci din ultimele cinci şi acela, în deplasare, cu Feroe!

Locul 1 valorează 1,5 milioane de euro

Acum, după toate rateurile din ultimii ani, România a ajuns în al treilea eşalon al fotbalului european în această nouă competiţie înfiinţată de UEFA, Liga Naţiunilor. Ceea ce înseamnă că elevii lui Cosmin Contra vor întâlni adversari de nivelul lor, fără să fie încurcaţi de granzii Europei, precum Franţa, Belgia sau Spania.

De aceea, după mulţi ani, România abordează o grupă cu şanse reale la locul 1. E un obiectiv cu mize mari, atât din punct de vedere sportiv, cât şi financiar. În primul rând, câştigarea seriei din care fac parte în Liga Naţiunilor le va oferi tricolorilor un loc în urna a treia la tragerea la sorţi pentru preliminariile Euro 2020 (are loc la 2 decembrie 2018). Adică, o şansă în plus la calificare printr-o grupă mai accesibilă. Ce-i drept, în Liga C a Naţiunilor, unde se află România, şi cele mai bune două ocupante ale locurilor secunde vor fi în a treia urnă valorică pentru tragerea la sorţi a preliminariilor Euro 2020, însă să termini pe doi într-o grupă cu Serbia, Muntenegru şi Lituania nu poate fi catalogat drept un succes pentru Contra şi elevii săi.

În plus, doar câştigătoarele grupelor în Liga Naţiunilor vor obţine promovarea într-un eşalon superior. Şi, foarte important: locul 1 în această competiţie îţi oferă şansa de a ajunge, ulterior, la Euro 2020 printr-un play-off, dacă ai ratat biletele pentru turneul final după preliminariile Campionatului European.

Calificările Euro 2020 pun la bătaie 20 din cele 24 de locuri disponibile la turneul final. Restul de patru locuri vor fi acordate prin play-off-ul Ligii Naţiunilor în martie 2020: un loc pentru fiecare Ligă!

Apoi, locul 1 are o importanţă financiară unică. Potrivit anunţului făcut de UEFA, fiecare echipă plasată în Liga C a Naţiunilor va primi suma de 750.000 de euro, drept bonus de participare. Doar cele patru câştigătoare ale grupelor în această Liga C vor încasa şi 750.000 de euro pentru locul 1. Ceea ce înseamnă că această competiţie poate aduce 1,5 milioane euro în contul FRF. Iar de aici ar creşte şi primele pe care le-a primi jucătorii care vor evolua în partidele cu Muntenegru, Serbia şi Lituania.

76 de milioane de euro e suma totală pe care o va împărţi UEFA la cele 55 de naţionale care vor participa în Liga Naţiunilor.

Componenţa tuturor grupelor la Liga Naţiunilor

Liga A, Grupa 1: Germania, Franţa, Olanda

Liga A, Grupa 2: Belgia, Elveţia, Islanda

Liga A, Grupa 3: Portugalia, Italia, Polonia

Liga A, Grupa 4: Spania, Anglia, Croaţia





Liga B, Grupa 1: Slovacia, Ucraina, Cehia

Liga B, Grupa 2: Rusia, Suedia, Turcia

Liga B, Grupa 3: Austria, Bosnia, Irlanda de Nord

Liga B, Grupa 4: Ţara Galilor, Irlanda, Danemarca





Liga C, Grupa 1: Scoţia, Albania, Israel

Liga C, Grupa 2: Ungaria, Grecia, Finlanda, Estonia

Liga C, Grupa 3: Slovenia, Norvegia, Bulgaria, Cipru

Liga C, Grupa 4: România, Serbia, Muntenegru, Lituania





Liga D, Grupa 1: Georgia, Letonia, Kazahstan, Andorra

Liga D, Grupa 2: Belarus, Luxemburg, Moldova, San Marino

Liga D, Grupa 3: Azerbaidjan, Insulele Feroe, Malta, Kosovo

Liga D, Grupa 4: Macedonia, Armenia, Liechtenstein, Gibraltar





Prima etapă, program

Joi

Liga A: Germania – Franţa 0-0

Liga B: Cehia – Ucraina 1-2

Liga B: Ţara Galilor – Irlanda 4-1

Liga C: Slovenia – Bulgaria 1-2

Liga C: Norvegia – Cipru 2-0

Liga D: Kazahstan – Georgia 0-2

Liga D: Armenia – Liechtenstein 2-1

Liga D: Letonia – Andorra 0-0

Liga D: Gibraltar –Macedonia 0-2





Vineri

Liga A: Italia – Polonia 21.45

Liga B: Turcia – Rusia 21.45

Liga C: Albania – Israel 21.45

Liga C: Lituania – Serbia 21.45

Liga C: România – Muntenegru 21.45 (Pro TV)

Liga D: Azerbaidjan- Kosovo 19.00

Liga D: Insulele Feroe – Malta 21.45

Sâmbătă



Liga A: Elveţia – Islanda 19.00

Liga A: Anglia – Spania 21.45

Liga B: Irlanda de Nord – Bosnia 16.00

Liga C: Finlanda – Ungaria 19.00

Liga C: Estonia – Grecia 21.45

Liga D: Belarus – San Marino 19.00

Liga D: Luxemburg – Moldova 21.45