Serena Williams îşi înfruntă „urmaşa“ în finala US Open. Ce au declarat cele două jucătoare înaintea marelui meci

Serena Williams s-a calificat în finala US Open, după ce a trecut de Anastasija Sevastova, scor 6-3, 6-0.

Doar şase minute a stat meciul în cumpănă, după care Serena şi-a dat drumul la joc, câştigând 12 din următoarele 13 jocuri. Apoi, americanca a venit mult la fileu şi a făcut spectacol. „Am exersat mult voleurile în ulimul timp. Am câştigat şi eu câteva turnee de dublu şi stiu să fac un voleu. De obicei, veneam la fileu doar ca să strâng mâna adversarei“, a glumit Serena.

Pentru americancă, va fi a 9-a finală la US Open, turneu pe care l-a câştigat de 6 ori, la fel ca şi Chris Evert. Dacă se va impune în ultimul act, Serena Williams nu numai că o va depăşi pe Evert, dar va cuceri al 24-lea titlu de Grand Slam, la fel ca şi recordmena Margaret Court.

Serena va juca în finală împotriva japonezei Naomi Osaka, aflată la prima sa finală de Grand Slam. Deseori comparată cu Serena Williams, Osaka a trecut de Madison Keys, scor 6-2, 6-4.

Japoneza a salvat 13 mingi de break în meciul cu Madison. Cum a reuşit asta? „Vroiam mult să joc cu Serena în finală şi numai la asta mă gândeam.“

Osaka este prima jucătoare din Japonia care a jugne într-o finală de Grand Slam în era open.

