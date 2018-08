Ce a declarat Mihaela Buzărnescu, după ce s-a calificat în semifinale la turneul de la San Jose! Cu cine va juca pentru un loc în finala competiţiei

Românca de 30 de ani a trecut de Alja Tomljanovici, din Australia, locul 65 WTA, scor 6-1, 7-5. Ea a salvat două mingi de set în partea a doua a disputei când Tomljanovici a condus cu 5-3.

În semifinale, Buzărnescu va juca împotriva câştigătoarei belgiencei Elise Mertens.

A fost al 52-lea joc la simplu pentru MIhaela Buzărnescu în acest an, românca fiind tenismena cu cele mai multe partide disputate în circuitul WTA în 2018. Cu tot cu meciurile de la dublu, cele din ITF şi de la Fed Cup, ea a ajuns la peste 100 de meciuri disputate în acest an.

"Cred că am jucat mai bine la început. M-am aşteptat să revină, pentru că are un joc solid. E foarte bine că am salvat câteva mingi de set în actul secund şi am demonstrat că sunt puternică mental", a spus Mihaela, la finalul partidei.