Ce crede Simona Halep despre Bianca Andreescu, revelaţia anului 2019, care revine în tenis la Roland Garros

Cu acest prilej, în competiţie revine şi Bianca Andreescu, care a lipsit în ultimele luni , din cauza unei accidentări. Canadianca de origine română n-a mai jucat din martie, de la turneul de la Miami, unde a fost eliminată în optimile de finală de estonianca Anett Kontaveit.

Simona Halep a vorbit despre Bianca Andreescu, despre care are o părere foarte bună. "Am auzit că a făcut pauză câteva turnee pentru că a fost accidentată, deci nu va fi uşor pentru ea să revină foarte puternică, dar are timp suficient, e foarte tânără, e foarte puternică. Cred că e puternică mental, aşa că o văd într-o poziţie bună şi cred că viitorul ei va fi foarte bun", a declarat Halep înainte de debutul Roland Garros 2019.

Românca va juca în turul 1 de la Grand Slam-ul parizian contra australiencei Ajla Tomljanovic, în timp ce Andreescu o va avea ca adversară pe cehoaica Marie Bouzkova, intrată pe tablou din postura de lucky loser.

