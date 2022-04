Ce aşteaptă Halep de la colaborarea cu Patrick Mouratoglou: Îmi doresc foarte mult să revin în vârf. Visez la un alt grand slam

"Am dorit să lucrez cu Patrick pentru că îmi doresc foarte mult să revin în vârf şi am simţit că el este cea mai bună persoană care să mă ajute să fac asta. Am fost norocoasă că era disponibil să o facă cu mine. Vreau să revin în vârf şi, bineînţeles, visez la un alt grand slam pentru că de aceea muncesc în fiecare zi", a declarat Halep.

Halep aşteaptă ca Mouratoglou să o ajute devină "puţin mai agresivă" pe teren.

"Vreau să iau mingea mai devreme. Vreau să deschid terenul mult mai bine decât am făcut-o înainte. Nu spun că am avut un joc prost înainte, dar vreau să-l fac mai puternic. Mi-ar plăcea să-mi întăresc şi corpul, pentru că nu este uşor să fiu ofensivă, să fiu aproape de linia de fund şi să joc împotriva jucătoarelor care lovesc puternic. Deci trebuie să ai un corp puternic. Voi lucra la asta, dar şi să deschid terenul pentru a folosi unele unghiuri puţin mai bine decât înainte şi, de fapt, pentru a lua mingea mai devreme. Deci, acesta este scopul în viziunea noastră", a explicat fostul lider mondial.

Campioană la Roland-Garros şi Wimbledon, Halep nu are limite în ambiţiile ei: "Numărul 1 este destul de special, dar simt că un grand slam este mai mult de atât. Am câştigat turnee pe hard, şi turnee mari (n.r. - zece titluri de turneu pe hard, inclusiv două în Canada şi unul la Indian Wells), dar nu am putut câştiga încă un grand slam, aşa că probabil că trebuie să fac ceva în plus pentru a putea câştiga un grand slam pe o astfel de suprafaţă şi de aceea lucrez acum cu Patrick. Poate mă poate ajuta să câştig un grand slam pe hard. Ar fi super, super-frumos să am asta şi în cariera mea.”

Halep a şi-a prezentat echipa actuală, precizând că mai are nevoie de un kinoterapeut alături de ea.



"Echipa mea este formată din Virginia Ruzici, managerul meu de 16 ani, Arnaud Restifo, partenerul meu de antrenament (n.r. - sparring partner), antrenorul meu de condiţie fizică Teo Cercel. Aş dori să adaug un kinetoterapeut în echipă. Poate el sau ea va veni de la academie (n.r. - a lui Moutaroglou)", a adăugat jucătoarea română

Halep speră să fie în formă la turneul de la Madrid, 26 aprilie-8 mai, după ce a ajuns în semifinalele la Indian Wells cu diverse probleme fizice, aceleaşi care au împiedicat-o să joace la Miami, săptămâna următoare. Halep simte că e sub cea mai bună formă a ei, dar admite că sezonul 2022 de până acum a fost destul de încurajator, faţă de campania din 2021, afectată de o accidentare la gamba stângă şi de probleme personale dificile. "Cel mai prost an din istorie", l-a catalogat ea.

"Încrederea mea era foarte scăzută înainte de Australia”, a afirmat Halep, care a jucat 19 meciuri şi a câştigat 15 până acum, în 2022.

"Şi apoi am făcut acele câteva meciuri de la Aussie Open şi după aceea am câştigat câteva jcouri bune, cu Jabeur (n.r. - la Dubai), prima jucătoare de top zece pe care am întâlnit-o anul acesta. Şi simt că lucrez destul de bine acum, încrederea creşte. Şi, de asemenea, am nevoie de câteva ore de antrenament pe teren şi probabil că mă voi simţi mult mai bine", a continuat românca.

Cele trei titluri câştigate de poloneza Iga Swiatek, noul număr 1 mondial, la Doha, Indian Wells şi Miami, înseamnă că nu va exista un vid de putere în fruntea WTA după retragerea surprinzătoare a australiencei Asleigh Barty, dar Halep crede că Serena Williams va rămâne de neegalat.

"Cred că nu va fi nimeni ca Serena care să domine circuitul WTA. Simt că este foarte deschis şi am spus mereu asta, că toată lumea poate câştiga un turneu pe care îl joacă, aşa că nu ştii niciodată cine va fi învingătoarea. Top 10 este super-deschis", consideră Halep.

Deşi Simona Halep nu se vede noua Serena, ea crede că "Patrick a făcut-o pe Serena mai bună decât a fost înainte” şi asta "l-a impus la cel mai înalt nivel al antrenorilor”.

"Nu l-am cunoscut cu adevărat înainte de anul acesta. Nu am vorbit niciodată şi nu am avut un sentiment despre cum este el, dar am văzut că are o personalitate puternică şi este destul de dur ca antrenor. Aşa că am crezut că este un lucru bun pentru mine şi de aceea sunt aici. Este uşor să vorbeşti cu el. Ne cunoaştem deja destul de bine, ceea ce este un pas mare pentru mine pentru că nu sunt foarte deschisă faţă de toată lumea, sunt o persoană foarte introvertită. Aşa că m-a făcut să mă deschid şi cred că acesta este un lucru bun pentru relaţia noastră pe teren. Simplitatea lui este extraordinară, super-puternică. Are câteva cuvinte pe care ţi le spune şi tu înţelegi perfect ce ai de făcut", l-a deschis sportiva română pe noul ei tehnician.

Mouratoglou a antrenat-o pe Serena la zece dintre cele 23 de turnee de grand slam câştigate şi americanca avea peste 30 de ani la fiecare dintre ele. Halep a împlinit 30 de ani anul trecut, a concluzionat tennismajors.com.