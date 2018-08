FOTO Ce-am fost în gimnastică şi ce-am ajuns: în urmă cu fix 42 de ani, Nadia Comăneci apărea pe coperţile „Time“, „Sports Illustrated“ şi „Newsweek“

Nadia Comăneci a fost marea vedetă a Olimpiadei de la Montreal din 1976, iar pe 2 august prestigioasele publicaţii Newsweek, Time şi Sports Illustrated o aveau pe copertă pe zeiţa gimnasticii româneşti.

„O stea s-a născut“, titra Newsweek, „Ea a furat showul", a scris Sports Illustrated, iar „Time“ a dat titlul: "Ea e perfectă"

Din păcate, gimnastica feminină românească a intrat într-un con de umbră, iar ultima mare contraperformanţă a venit chiar ieri. Pentru prima dată în istoria acestui sport, echipa feminină a ratat calificarea în finala Campionatului European, care se desfăşoară zilele acestea, în Scoţia, la Glasgow.

This day in history: August 2, 1976, 14-yr-old @nadiacomaneci10 appeared on the covers of Time, Newsweek and Sports Illustrated.#coolkidsinhistory pic.twitter.com/yEJExStTaM