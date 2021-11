Câţi bani a dat Mircea Rednic pentru a acoperi facturile la Dinamo

„Rezultat nefast, dar totuşi am luat un punct şi nu am luat gol. Din punctul ăsta de vedere nu am ce să le reproşez, echipa s-a apărat bine. Dar nu sunt mulţumit, mi-aş fi dorit să câştigăm”, e explicat antrenorul „câinilor roşii”.

„Vreau mai mult de la atacanţi. Noi câte ocazii trebuie să avem ca să dăm un gol? Trebuie să fie mult mai responsabili şi mai concentraţi. Am venit la Dinamo să câştig bani? Am venit să ajut, nici nu m-am aşezat bine şi deja am dat peste 20.000 de euro”, a spus Rednic la finalul partidei cu oltenii antrenaţi de Eugen Trică (0-0).