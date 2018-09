Cătălin Moroşanu a explicat cum a pornit Dynamite Fitghting Show

El a reuşit asta cu ajutorul Go Bet, o casă de pariuri care i-a venit în sprijin ca sponsor şi al cărei imagine a devenit de curând.“Este foarte greu să construieşti ceva în România, mai ales de la 0. Poate o să pară ca spun cuvinte mari, dar pariurile sportive au salvat sportul românesc. Fără această sursă de finanţare multe proiecte erau în faliment. Uitaţi-vă peste tot, la orice eveniment sportiv din ţară, nu există să nu fie fotografia unei case de pariuri pe un tricou, pe un banner, în colţul unui ring sau pe marginea unui teren de fotbal. Gândiţi-vă cum ar fă arătat totul fără aceşti bani. Dynamite Fitghtin Show este un proiect care funcţionează şi cu acest tip de combustibil, furnizat de Go Bet. Ei sunt partenerii galelor noastre, iar eu sunt imaginea lor. Este o asociere cu câştiguri de ambele părţi”, a declarat cel poreclit “Moartea din Carpaţi” la Entertainment Arena Expo 2018.

Gala de la Piatra Neamţ va putea fi pariată la Go Bet

Uriaşul care de-a lungul timpului a dat de pământ cu “monştrii sacri” ca Mighty Mo, Gary Goodridge, Freddy Kemayo, Sergei Gur, Anderson “Braddock” Silva, Paul Slowinski sau Stefan Leko ne-a dezvăluit şi câţi bani puteau face pariorii pe meciurile sale din trecut dacă acestea ar fi fost în oferta caselor de pariuri. “Cele mai multe şi mai mari victorii ale mele s-au înregistrat în faţa unor adversari care pe hârtie aveau de departe prima şansă. Imaginaţi-vă ce cote immense aveau cele 26 de KO-urile mele! Un parior curajos şi cu încredere în mine s-ar fi îmbogăţit. O să oferim însă aceste şanse pe viitor. Cele 10 sau 11 lupte ale galei care va avea loc pe 19 octombrie la Piatra Neamţ se vor găsi cel mai probabil în oferta Go Bet. Lucrăm la asta. Va fi un plus de spectacol şi adrenalină”, a mai dezvăluit Moroşanu la standul Go Bet din cadrul Entertainment Arena Expo (EAE).

Entertainment Arena Expo (EAE) este liderul expoziţiilor adresate industriei de divertisment din Europa de Est, atât ca suprafaţă cât şi ca număr de expozanţi. Se desfăşoară pe o suprafaţă de 10.000 de metri pătraţi într-unul din pavilioanele Romexpo Bucureşti, B2, iar ediţia care durează în acest an trei zile, 3, 4 şi 5 septembrie, este a 12-a. Aproape 80% dintre vizitatori sunt români, iar cei mai mulţi dintre expozanţi, 62%, vin din străinătate.