Cât primeşte Flavius Stoican la Dinamo? Puncte puţine, bani puţini

O echipă aflată în haos, o formaţie situată pe penultimul loc în clasament, cu un lot care a reuşit să adune în acest an 12 puncte din 3 victorii şi 3 egaluri, un club care are şanse mari să retrogradeze, Dinamo a ales un dinamovist care să încerce să redreseze situaţia. Dar cum „alb-roşii” sunt în colaps şi sub aspect financiar, nu şi-au permis să arunce cu banii şi urmează să-i plătească noului antrenor 4.000 de euro pe lună, o sumă pe care o vezi mai mult în Liga 2 decât în prima divizie. „Sunt gata de muncă”, a spus noul tehnician.

Flavius Stoican a mai stat pe banca lui Dinamo de două ori, o dată între septembrie 2013 şi noiembrie 2014, când a condus formaţia din Ştefan cel Mare 48 de partide, şi a doua oară în 2015, când a fost tehnicianul „câinilor roşii” doar pentru 10 meciuri. În aceste două perioade, Dinamo a adunat 28 de victorii, 13 egaluri şi 17 eşecuri. Olteanul a mai antrenat în două rânduri şi Dinamo II, pentru 15 partide, în acest timp echipa adunând 4 victorii, 7 egaluri şi 4 înfrângeri. Ultima dată la „U” Craiova, de unde a fost demis după numai 4 meciuri, Stoican a mai stat pe banca tehnică la Viitorul Tg. Jiu (23 de etape), Petrolul (22 de etape), Poli Iaşi (80 de etape), Pandurii (19 etape), Zimbru Chişinău (13 etape), FC Voluntari (7 etape) şi CS Mioveni (17 etape).