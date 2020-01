Cât a donat Ion Ţiriac pentru victimele incendiilor din Australia şi ce provocare i-a lansat Simonei Halep

Preşedintele Federaţiei Române de Tenis, Ion Ţiriac, a lăsat deoparte pentru o scurtă perioadă de timp problemele forului pe care îl conduce (lipsa finanţării de la Minister), îndreptându-şi atenţia înspre situaţia critică din Australia, ţară care găzduieşte acum primul turneu de Mare Şlem al anului. Miliardarul român a iniţiat o campanie de donaţii, în contextul general, amplu, al implicării oamenilor din sport de pretutindeni în ajutorarea victimelor incendiilor de vegetaţie care devastează Australia. Ion Ţiriac a înregistrat un clip prin care anunţă că fundaţia sa a donat 100.000 de dolari australieni Federaţiei Australiene de Tenis, care se va asigura că aceşti bani merg în proporţie de sută la sută spre ajutorarea vicitimelor. Ţiriac i-a lansat apoi o provocare Simonei Halep, să se alăture cauzei.

Ion Ţiriac apelează la solidaritatea celor care au fost în Australia. Ca sportiv, Ion Ţiriac a participat de două ori la Australian Open, în 1977 şi 1978, reuşind un tur doi la simplu, într-o perioadă în care întrecerea australiană era în general ocolită de europeni, din cauza costurilor de deplasare şi a poziţionării în calendar.

„Australia trece prin cea mai mare catastrofă naturală a ultimilor zeci de ani. Iar noi, cei care am fost acolo, am jucat acolo, dar şi cei care auzim de ce se întâmplă acolo, suntem alături de ei. Focul continuă, Australia are nevoie de ajutor. Fundaţia Ţiriac a donat astăzi încă 100.000 de dolari tenisului australian, care o să folosească aceşti bani pentru ajutorarea victimelor. Eu servesc această minge astăzi şi îi servesc direct Simonei la Melbourne, care, dacă doreşte să doneze, se alătură Fundaţiei Ţiriac. Australia are nevoie de ajutor, hai să fim o inimă cu ei”, a spus Ion Ţiriac în mesajul de lansare a campaniei.

Cu două săptămâni în urmă, Fundaţia Ion Ţiriac mai donase 54.000 dolari australieni pentru aceeaşi cauză.

Totodată, miliardarul va distribui 30 de mingi de tenis cu autograf către personalităţi din lumea sportului şi nu numai, în speranţa că aceştia vor contribui la rândul lor cu donaţii, vor semna mingea şi vor duce bulgărele mai departe.