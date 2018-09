Cât costă rochia cu care s-a îmbrăcat Simona Halep la petrecerea jucătoarelor de la Wuhan

Rochia Simonei Halep este o creaţie Alexander McQueen şi este comercializată cu peste 1200 de lire sterline.

După apariţia Simonei cu această rochie la petrecerea jucătoarelor, siteurile de haine au promovat intens produsul.

„Ia-ţi rochia Simonei Halep, până mai este“, se arată într-un anunţ pe Twitter.

Simona Halep va juca azi în jurul orei 16.00 la Wuhan contra slovacei Dominika Cibulkova. Dominika Cibulkova conduce cu 4-2 în întâlnirile directe cu Halep. Ultimul lor meci a avut loc în grupe, la Turneul Campioanelor de la Singapore, în 2016, când Cibulkova s-a impus cu 6-3, 7-6 (5). Halep a câştigat cele două partide pe zgură (6-2, 6-4, în 2016, la Madrid, în finală şi 0-6, 6-4, 6-3, la Bruxelles, în 2012, în sferturi), în timp ce Dominika Cibulkova s-a impus de trei ori pe hard şi o dată pe iarbă.

Celebs style: Get #SimonaHalep's dress @Wuhan Open Player Party 2018 before it's gone #sale https://t.co/gX1hTBu9TJ