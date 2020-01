Cariera lui Caroline Wozniacki s-a încheiat! Cine este jucătoarea care a învins-o la Australian Open

Wozniacki a ales să se retragă la turneul la care a reuşit cel mai mare succes al carierei - unicul său titlu de Grand Slam. În vârstă de numai 29 de ani, Wozniacki, diagnosticată cu artrită reumatoidă în 2018, nu a jucat ultimul meci pe arena pe care o învingea pe Simona Halep în 2018, într-o finală memorabilă, ci pe Melbourne Arena.

La finalul partidei, Wozniacki nu şi-a putut stăpâni lacrimile, dar s-a despărţit de fani cu o promisiune. Descrisă de toate colegele sale drept o luptătoare desăvârşită, Wozniacki a luptat şi vineri, recuperând câte un break în primă instanţă în seturile 1 şi 3, însă nu a avut ce face în faţa unei sportive ultra-agresive, care a închis meciul cu 43 de lovituri câştigătoare (plus 60 greşeli neforţate). „Nici nu se putea altfel, simt că se potriveşte de minune că ultimul meu meci este unul de trei seturi şi că îmi închei cariera cu o greşeală de pe forehand“, a glumit Wozniacki. Apoi, a completat: „Sunt gata pentru următorul capitol din viaţa mea. Voi mai fi pe aici, nu ca jucătoare, dar în tenis“.

Caroline Wozniacki a decis să se retragă, fiind jucătoarea activă cu al doilea cel mai mare număr de săptămâni petrecute pe prima poziţie în clasamentul mondial (71), după Serena Williams. Pe locul 36 mondial la startul Australian Open 2020, Wozniacki a câştigat 30 de titluri WTA în carieră şi premii în bani de peste 35 de milioane de dolari.

