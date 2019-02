Care este principala problemă pe care o are Simona Halep la Doha: „Chiar am simţit un disconfort“

Simona a trecut uşor de ucrainenaca Lesia Tsurenko, iar la finalul partidei a dezvăluit ce o deranjează în Qatar.

„Este foarte cald în timpul zilei, iar seara e foarte frig. Chiar am simţit un disconfort şi mă temeam să nu mă accidentez. Totuşi, am reuşit să rămân liniştită şi să-mi fac treaba”, a spus Simona, la Digisport, ea vorbind şi despre problemele de la spate:„Sunt bine cu spatele, fac exerciţii zilnic şi principalul meu obiectiv pentru acest an e să nu mă accidentez deloc”

Cât despre meciul din sferturi cu Julia Goerges, Halep a declarat: „N-am mai jucat de mult timp cu ea, dar ştiu la ce să mă aştept. Are un forehand foarte bun şi trebuie să fiu pregătită pentru acest meci"

Partida Simona Halep vs Julia Goerges e programată azi în jurul orei 17.30.

