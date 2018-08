Care sunt planurile lui Cosmin Contra pentru meciul cu Muntenegru, din Liga Naţiunilor, de pe 7 septembrie

Doar 14 zile au mai rămas până când naţionala României va intra din nou în scenă. După ce au privit, pentru a cincea oară consecutiv, la televizor Campionatul Mondial de fotbal, microbiştii români aşteaptă o calificare la Campionatul European din 2020. Până să înceapă preliminariile pentru această competiţie, care vor debuta în 2019, toamna acestui an este destinată meciurilor din Liga Naţiunilor, o competiţie nou înfiinţată, în care România va juca într-o grupă din care mai fac parte Muntenegru, Lituania şi Serbia. Primul examen este cel cu Muntenegru, programat pe 7 septembrie, la Ploieşti, în faţa unor tribune goale, deoarece naţionala are terenul suspendat un meci. Selecţionerul Cosmin Contra a anunţat deja lista stranierilor pentru acest joc, care va fi urmat pe 11 septembrie, pe meciul de la Belgrad, împotriva Serbiei.

Contra a precizat că România va trebui să atace în primul meci şi a vorbit şi despre soluţiile pe care le are la dispoziţie. “Va trebui să atacăm, Muntenegru este o echipă compactă, pe care trebuie să o deschidem. Are un stil asemănător şi cu cel al Serbiei. Poate nu au talentul lor, dar muntenegrenii sunt mult mai organizaţi. Atât Stanciu, cât şi Budescu au dat un randament foarte bun sub comanda mea. Am în minte şi un Bicfalvi, i-am trimis felicitările mele. Este o soluţie bună, cu impact puternic şi în faza ofensivă", a declarat el la Digi Sport. Selecţionerul a dezvăluit şi unde se confruntă cu o situaţie nedorită: "Avem probleme la nivel de fundaşi centrali, Dragoş Grigore s-a operat la tendon. Vlad Chiricheş nu îşi revine de la operaţia de la umăr. Săpunaru joacă de un an şi jumătate şi o face foarte bine. M-am gândit la Tamaş. Problema e că n-a mai venit de doi ani şi jumătate la echipa naţională. Mai e Bălaşa, chiar a jucat bine la echipa naţională. L-am băgat fundaş dreapta şi l-am băgat fundaş central cu Finlanda şi a jucat foarte bine", a mai spus Cosmin Contra.

Îl vrea pe Gnohere la naţională

Tehnicianul de 42 de ani a dezvăluit şi care este singurul jucător pe care şi-l dispută cu Mirel Rădoi, selecţioner la tineret, naţională care pe 7 septembrie dispută un meci extrem de important, cu Portugalia, în preliminriile Campionatului European din 2019, meci de care poate depinde soarta calificării la turneul final. "La Dennis Man există o discuţie. Mirel mi-a dezvăluit planul, e foarte important pentru el. Probabil îl voi lăsa. Încă nu e nimic sigur. Eu mi-aş dori din toată inima ca jucătorii care au făcut pasul spre echipa mare, dar revin pentru două meciuri la tineret, să dea randament. Ivan a început să dea goluri, dar este titular incontestatbil în naţionala de tineret.Puşcaş este suspendat şi Mirel are nevoie de cineva ca el. Altfel l-aş fi chemat", a precizat Contra. Pe viitor, selecţionerul nu exclude naturalizarea unor fotbalişti străini, nominalizându-i pe Gnohere şi Omrani: "Omrani şi Gnohere sunt fotbalişti care au un randament extraordinar. I-am spus Bizonului, când am fost în Olanda, că trebuie să mai dea câteva kilograme jos. Ar trebui să ajungă pe la 90. Ar fi mult mai eficient în acel moment. Apoi e posibil să îl aduc la naţională. De când a venit în România s-a descurcat fără oscilaţii, a fost constant în evoluţii, atât la Dinamo cât şi la FCSB. Nu ar fi o problemă naturalizarea. Noua legislaţie permite să o facem în câteva luni, în regim de urgenţă".

Miza meciurilor din Liga Naţiunilor este o clasare cât mai bună, care permite accesul într-o urnă mai bună (urna a treia valorică) la tragerea la sorţi pentru preliminariile Euro 2020. În plus, dacă nu se califică din preliminariile clasice la Euro 2020, “tricolorii” mai pot avea o şansă la play-off, dar trebuie mai întâi să termine măcar pe locul 2 în Liga Naţiunilor

Lista convocărilor preliminare:

Portari: Ciprian Tătăruşanu (FC Nantes, 51/0), Costel Pantilimon (Nottingham Forest, 27/0), Florin Niţă (Sparta Praga, 2/0), Silviu Lung (Kayserispor, 3/0)

Fundaşi: Cristian Săpunaru (Kayserispor, 27/0), Vlad Chiricheş (Napoli, 53/0), Cosmin Moţi (Ludogoreţ, 12/0), Alin Toşca (Real Betis, 13/0)

Mijlocaşi: Răzvan Marin (Standard Liege, 11/1), Adrian Stoian (Crotone, 2/0), Paul Anton (3/0), Alexandru Chipciu (Sparta Praga, 35/4), Dorin Rotariu (AZ Alkmaar, 6/1), Nicolae Stanciu (Sparta Praga, 22/8), Eric Bicfalvi (FC Ural, 4/0), Constantin Budescu (Al-Shabab, 11/5), Alexandru Maxim (Mainz, 29/2)

Atacanţi: Claudiu Keşeru (Ludogoreţ, 23/6), Alexandru Băluţă (Slavia Praga, 5/1)

Programul grupei 4, seria C, din Liga Naţiunilor

7 septembrie: România – Muntenegru (stadion “Ilie Oană”, Ploieşti), Lituania – Serbia (ora 21:45)

10 septembrie: Serbia – România, Muntenegru – Lituania (ora 21:45)

11 octombrie: Lituania – România, Muntenegru – Serbia (ora 21:45)

14 octombrie: România – Serbia (Arena Naţională, ora 16:00), Lituania – Muntenegru (ora 21:45)

17 noiembrie: Serbia – Muntenegru (ora 16:00), România – Lituania (ora 21:45) – stadion “Ilie Oană”, Ploieşti

20 noiembrie: Serbia – Lituania, Muntenegru – România (ora 21:45)