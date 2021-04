Consecinţele faultului „criminal“ pentru care Puşcaş a primit cartonaşul roşu! Fotografie horror

Pentru intrarea violentă, cu talpa pe pieptul fundaşului Andre Calisir, într-o zonă din apropierea centrului terenul, atacantul României a văzut direct cartonaşul roşu. Decizia arbitrului a fost perfect justificată, intervenţia tricolorului, care oricum avea un cartonaş galben, nefiind contestată de nimeni.

La conferinţa de presă de după meci, inclusiv selecţionerul Mirel Rădoi s-a arătat contrariat de reacţia elevului său. "E un semnal de alarmă când rămânem cu un om mai puţin, adversarul va veni peste noi, dar nu ai cum în momentul în care ai un cartonaş galben să faci faultul ăsta. Mi-e greu să-l înţeleg, cum poţi să faci o intrare de genul ăsta când ştii că ai cartonaş", a spus Rădoi.

În euforia succesului, armenii nu s-au plâns de faultul la Andre Calisir. A doua zi însă Federaţia Armeană de Fotbal a publicat o fotografie, pe contul oficial de Twitter, cu urmele lăsate de crampoanele lui Puşcaş pe corpul fundaşului legitimat la Apollon Smyrnis,

Victory gained with all sweat and blood



Andre Calisir's chest after the terrible tackle...



But even after this, he continued to fight until the end (and smile, as always)