Care este dovada certă că Serena Williams nu renunţă la tenis, la finalul acestui sezon

Serena a confirmat participarea la turneul de la Auckland (Noua Zeelandă), care va începe pe 6 august 2020.

"Îmi doresc foarte mult să câştig titlul. Ultima oară când am fost acolo, am avut atâtea lucruri de făcut şi, chiar dacă m-am luptat, nu am jucat la cel mai bun nivel al meu. Am rămas cu amintiri minunate şi cu adevărat speciale de la Auckland, iar acum mi-aş dori să adaug altele pe teren", a spus Serena



Serena Williams va lua parte pentru a doua oară la competiţia din oraşul neozeelandez, după ce în 2017 a fost învinsă în optimile de finală de compatrioata sa Madison Brengle.

