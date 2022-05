Când şi unde o să poţi vedea meciurile Naţionalei de Fotbal a României

Naţionala României va evolua în UEFA Nations League în următoarea lună împotriva unor nume mari din fotbalul internaţional. Jucătorii vor avea o misiune dificilă în faţa unor naţionale precum Finlanda, Muntenegru sau Bosnia & Herţegovina.

Primul meci va avea loc pe data de 4 iunie în Muntenegru. După alte trei zile urmează o nouă deplasare în Bosnia & Herţegovina.

Programul meciurilor Echipei Naţionale

04.06 21:45 - Muntenegru vs România

07.06 21:45 - Bosnia şi Herţegovina vs România

11.06 21:45 - România vs Finlanda

14.06 21:45 - România vs Muntenegru

23.09 21:45 - Finlanda vs România

26.09 21:45 - Bosnia şi Herţegovina vs România

Meciurile cu Finlanda şi Muntenegru de pe teren propriu în Liga Naţiunilor vor avea loc pe stadionul Giuleşti, din Bucureşti.