Canada, o ţară ferită de isterie: „Nu vezi poliţie pe stradă“. Doroftei, impresionat de comportamentul oamenilor

Dacă te uiţi, zilnic, la multe posturi de ştiri din România rămâi cu impresia că această pandemie va aduce cu ea sfârşitul omenirii. Se pune accentul pe numărul de morţi, cei vindecaţi sau trataţi acasă, fără complicaţii, fiind ignoraţi.

E genul de abordare care în alte ţări nu există! Pentru simplul motiv că situaţia e suficient de gravă şi nu e nevoie de exagerări care să cauzeze isterie în rândul oamenilor. Exact asta a povestit şi Leonard Doroftei într-o intervenţie telefonică la Telekom Sport. Fostul mare pugilist a plecat de un an în Canada, unde s-a stabilit cu familia sa. Ajuns la 49 de ani, „Moşul“ a povestit că distanţarea socială e recomandată şi în Canada, însă fără a fi nevoie de măsuri precum aducerea armatei pe străzi.

Ce a povestit Leonard Doroftei?

*Toată lumea stă în casă, doar cei care lucrează în sectoare strategice mai merg la serviciu. Mulţi şi-au pierdut locurile de muncă în perioada asta, s-au închis multe afaceri, dar premierul a promis un sprijin financiar consistent pentru cei afectaţi. Se dau ajutoare şi pentru firme şi pentru cei care rămân fără serviciu. Şi d-aia sunt şi oamenii calmi, ştiu că au un sprijin în perioada asta ciudată.

*Nu e poliţie pe stradă. E mai multă disciplină în Canada, oamenii respectă decizia de izolare în case. Bun, marea majoritate, pentru că şi aici e un amestec de culturi, unii sunt obişnuiţi să socializeze, să iasă la soare, acum, că a venit primăvara. Probabil că in scurt timp se vor înăspri regulile.

*Vor trece mulţi, mulţi ani până voi simţi că aici sunt «la mine», şi că pentru canadieni voi fi unul de-al lor. Chiar dacă am muncit, am boxat aici, am fost şi sunt tratat cu respect. Asta e viaţa printre străini, oriunde şi oricine ai fi. Nu eşti acasă.