Campioni mondiali la scuze: de ce nu stau în picioare justificările lui Cosmin Contra după egalul cu Serbia

Cum Muntenegru a învins fără emoţii Lituania, scor 4-1, România este acum pe locul al treilea în grupă şi are nevoie de două succese în ultimele două meciuri pentru a mai urca.

Remiza cu Serbia ne-a fost prezentată de tricolori ca o victorie, în condiţiile în care naţionala noastră a jucat o repriză în inferioritate numerică, după eliminarea lui Tamaş. Adevărul este că România, în cele patru meciuri jucate în Liga Naţiunilor, a făcut doar o repriză cu adevărat reuşită, partea a doua a confruntării de la Belgrad. În rest, jocul naţionalei noastre nu ne permite sperăm la mai multe, iar Dorinel Munteanu, Bogdan Stelea, Cornel Dinu sau Basarab Panduru au fost de acord că încă n-avem o naţională cu adevărat valoroasă.



Iată însă cum au argumentat tricolorii remiza cu Serbia:

1. Arbitraj. Cu un om în minus o repriză, România s-a baricadat în apărare şi nu a putut să îşi pună în aplicare planul tactic pentru partea a doua.

Cosmin Contra susţine că, dacă n-ar fi fost eliminarea eronată a lui Tamaş, România s-ar fi prezentat cu totul altfel în partea a doua: “Au fost două reprize total diferite. Ceea ce am pregătit tactic în ultimele zile a funcţionat foarte bine în prima repriză. Am încercat să îi surprindem pe contraatac, am muncit foarte mult, dar totul s-a schimbat cu acel penalti. Dacă a fost 11 metri, eliminare sigur nu a fost, după noile reglementări din arbitraj. Pentru repriza a doua aveam altă strategie, poate puteam să le punem probleme, dar s-a rupt tot cu acea eliminare care nu a fost, plus că am avut o eliminare în repriza a doua, când portarul lor a scos mingea din afara careului. Ca să nu se interpreteze şi să fiu suspendat, pot spune că sunt greşeli de arbitraj care mă fac să cred că arbitrul a prins o zi foarte slabă împotriva România”, a spus Contra.



2. Gazon. Deşi arăta foarte bine înaintea partidei, suprafaţa de joc de pe Arena Naţională „s-a rupt“ destul de rapid. "Trebuie mai mult curaj, dar şi terenul ne-a dezavantajat. Din nou, problema gazonului, care a fost execrabil. Înainte de meci, toată lumea a spus că avem un gazon perfect, dar cred că a fost cel mai prost gazon pe care am jucat vreodată. Mult mai rău decât înainte. Nu aţi văzut? Nici nu se putea sta în picioare! Se rupea din toate părţile. Dar, ce putem să facem noi, jucătorii? Jucăm... Mai bine nu mai vorbesc", a spus Ciprian Tătăruşanu. "La încălzire am schimbat de 3 ori ghetele, pentru că nu ştiam cu ce să joc. Dacă jucam cu filet se rupea, dacă jucam cu turnate îmi era teamă să nu alunec, chiar nu ştiu ce să mai spun despre acest gazon. Păcat de acest stadion foarte frumos, în care s-au băgat foarte mulţi bani", a declarat şi Răzvan Marin, fotbalistul lui Standard Liege.

Ce uităm să spunem?

1. Eliminarea lui Tamaş a fost una corectă. "Când există contact, nu mai fi o discuţie despre lovitură liberă indirectă. Lovitură liberă directă e indiscutabil, pentru că îl atinge cu cramponul pe ureche. Dacă un jucător ridică piciorul fără să-l vadă pe adversar, e galben. Dar dacă ridică piciorul, îl atinge şi îi pune în pericol integritatea, suportă consecinţele. Consideră că decizia a fost corectă", a declarat Ion Crăciunescu, la "Digi Sport Special".

2. Nici 11 contra 11 nu le-am fost superiori sau egali sârbilor. În prima repriză, când echipele au fost la egalitate numerică, tot sârbii au fost la cîrma jocului şi şi-au creat ocaziile mai mari. Cosmin Contra a declarat după meci că prima ocazie a sârbilor a fost în minutul 40, uitând de faza din minutul 20, când Mitrovici a scăpat singur cu Tătăruşanu şi a tras puţin pe lângă.

3. Gazonul a fost la fel de prost pentru toată lumea. Pe aceleaşi suprafaţă de joc execrabilă au jucat şi sârbii, ca să nu mai punem la socoteală că ratarea lui Tadici de la 11 metri poate fi cauzată şi de gazonul prost.

4. Absenţele lor, mult mai importante. România a fost dominată de o ehcipă a Serbiei care nu e totuşi o superputere a fotbalului european. Portarul lor joacă la Maccabi Tel Aviv, fundaşul dreapta la Astana şi exemplele pot continua. Mai mult, dacă de la noi au lipsit Chricheş, Chicpiu şi Anton, de la sârbi au absentat Matici (Manchester United), Kolarov (AS Roma), iar Milinkovici-Savici (Lazio) a fost doar rezervă.

5. Nu jucăm nimic. Adevărul, exprimat de oameni de fotbal precum Dorinel Munteanu sau Bogdan Stelea, este că jocul echipei naţionale nu e unul strălucit, ba dimpotrivă. “Din punctul meu de vedere nu prea am ce comenta, pentru că a fost un meci slab. E adevărat, am câştigat un punct, dar nu îmi place cum a fost jocul. În repriza a doua nu am jucat nimic. Nu ştiu dacă vom reuşi să ne calificăm la Euro, probabil că ne vom califica. Am câştigat un punct cu foarte multă şansă”, a spus Dorinel Munteanu, lider de selecţii la echipa naţională.