Campion mondial al boxului, suspendat, după ce a postat un mesaj şocant pe reţelele de socializare

Forul boxului din Marea Britanie a anunţat că i-a retras licenţa sportivului în vârstă de 30 de ani, acesta urmând a fi chemat la audieri.





Billy Joe Saunders a ţinut capul de afiş în presa mondială după ce a distribuit un clip în care le arată bărbaţilor „cum să lovească femeia sub bărbie“ dacă este agasat de „vorbăraia“ acesteia în timpul izolării impuse de coronavirus. Reacţiile la postarea sportivului au fost prompte, acţiunile sale fiind condamnate, ca un act de instigare la violenţă domestică, anunţă „The Guardian“.







Sportivul britanic şi-a cerut scuze public la scurt timp după mesjul postat pe reţelele de socializare: „Am spus-o în glumă la început. Evident, nu am gândit. A fost o greşeală prostească, nu mi-am dorit să rănesc pe nimeni şi, evident, nu aş promova niciodată violenţa domestică. Sigur, dacă o scoţi din context văd şi eu de ce ar fi ofensator ce am scris, dar când cineva se uită doar la o glumă pe perioada de izolare... Nu m-am gândit decât că îi voi face pe câţiva oameni să râdă puţin, dar este evident că am fost înţeles greşit“, a transmis Saunders.







Eddie Hearn, managerul lui Saunders a calificat postarea sportivului drept „inacceptabilă“ şi „stupidă“, precizând că regretă enorm gestul sportivului său, punctând totodată că nu aceasta este adevărata faţă a lui Saunders, „un băiat bun“.





Billy Joe Saunders şi-a şters între timp postarea incriminată şi a anunţat că va face o donaţie pentru o fundaţie ce sprijină victimele violenţei domestice.