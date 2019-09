Calvarul unui iranian care a scris istorie în America: Câţi bani a cheltuit pentru viză şi câţi ani a aşteptat

Se spune că sportul poate învinge barierele politice, iar ultimul exemplu în acest sens e povestea lui Hadi Choopan (32 de ani), iranianul care, în weekend, a scris istorie în Las Vegas.

Choopan, un fost component în echipa naţională a Iranului de culturism, a devenit primul sportiv din ţara sa care a prins podiumul la „Mr. Olympia“, cel mai prestigios concurs de culturism din lume, cel care l-a făcut celebru pe Arnold Schwarzenegger, de şapte ori câştigător al evenimentului (1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1980).

Pe lângă faptul că s-a clasat pe locul 3, Choopan a mai dat o lovitură în Las Vegas: a câştigat „Premiul publicului“, acordat pe baza voturilor fanilor. Poate că, la prima vedere, rezultatele obţinute de Choopan nu spun mare lucru. Povestea culturistului iranian însă, spusă chiar de el pentru agenţia naţională ISNA, e una dureroasă şi arată cum politicul îngreunează vieţile unor oameni.

„Viza de America m-a costat 150.000 de dolari“

Criza economică face ravagii în Iran de când Trump a renunţat la acordul atomic şi a instaurat noi sancţiuni asupra regimului de la Teheran. Cei mai afectaţi de această situaţie sunt oamenii de rând. Un preţ scump plătesc însă şi sportivii iranieni. Lipsa fondurilor a făcut ca bugetele federaţiilor să fie reduse drastic şi multe echipe naţionale şi atleţi au fost obligaţi să renunţe la participarea în competiţii internaţionale.

De această problemă s-a lovit, din plin, şi Hadi Choopan. „Timp de şase ani, am câştigat cele mai multe medalii pentru Iran în competiţiile de culturism. Şefii federaţiei însă m-au lăsat singur. Nu mi-au acordat niciun sprijin când am început formalităţile pentru obţinerea vizei de America ca să ajung la <<Mr. Olympia>>. Pentru ei, acest eveniment n-avea nicio importanţă, deşi e cel mai renumit din lume. Oamenii de la federaţie nu dau doi bani pe obţinerea unor rezultate care să aducă glorie Iranului. Aşa că, am fost singur mereu şi mi s-au dus patru ani din viaţă ca să obţin viza de America“, şi-a început povestea cel care e poreclit „lupul iranian“.

„Acum, cei mai mulţi oameni văd doar rezultatul final obţinut de mine. În spatele lui sunt însă cinci ani de muncă, antrenamente şi cheltuieli astronomice. Viza, biletele de avion şi costurile cazării în America au ajuns la vreo 150.000 de dolari. M-am împrumutat de unde am putut şi acum sunt îngropat în datorii“, a continuat culturistul de 32 de ani.

„Americanii m-au tratat ca pe unul de-al lor“

Pe cât de ignorat a fost de şefii federaţiei în Iran, pe atât de bine primit a fost Choopan în Las Vegas, când s-a prezentat la „Mr. Olympia“. „În America, oamenii de rând s-au purtat atât de frumos cu mine, de parcă eram unul de-al lor. M-au cucerit cu căldura şi cu comportamentul lor şi cu modul frumos în care au vorbit despre Iran. De altfel, susţinerea lor mi-a şi adus premiul publicului“, a precizat „lupul iranian“.

„Iranul e o ţară plină de oameni talentaţi, dar păcat de ei...“

Întrebat de reporterul ISNA, dacă are vreun mesaj pentru şefii Federaţiei de Culturim din Iran după acest rezultat istoric, Choopan a dat un răspuns tăios: „N-am ce să le transmit, fiindcă, oricum, e în zadar. Iranul e o ţară plină de oameni talentaţi, dar păcat de ei. Dedic acest loc trei conaţionalilor mei din întreaga lume şi o să muncesc ca să-mi îndeplinesc visul: câştigarea concursului <<Mr. Olympia>>“.

18 septembrie 1965 e data la care s-a organizat prima ediţie a concursului „Mr. Olympia“, găzduit de New York.

„Mr. Olympia“ 2019, clasament şi premii

1. Brandon Curry (SUA) – 400.000 de dolari

2. William Bonac (Olanda) – 150.000

3. Hadi Choopan (Iran) – 100.000

4. Dexter Jackson (SUA) – 45.000

5. Roelly Winklaar (Curacao) – 40.000

A muncit 14 ore pe zi ca să-şi ia o bicicletă

Hadi Choopan a fost obişnuit de mic să muncească pe rupte. Când era copil, a fost nevoit să muncească timp de 14 ore pe zi, pe durata verii, ca să strângă bani pentru a-şi cumpăra o bicicletă. A descoperit culturismul la vârsta de 13 ani şi şi-a câştigat prima medalie naţională, în 2005. Între 2011 şi 2016, „lupul iranian“ s-a pregătit fără antrenor, însă a câştigat mai multe medalii în competiţii internaţionale. La fel ca mulţi aţi sportivi care se apucă de culturism, idolul său e celebrul Arnold Schwarzenegger.

